印尼温州商会成立 助力深化中印尼经贸友好往来
温州网讯 日前，在印度尼西亚合法注册成立的印度尼西亚温州商会（PENGUSAHA YUJIU INDONESIA）举行成立大会，印尼永盛集团总裁孙光辉当选首任会长。
印尼是东盟最大经济体，是“一带一路”建设的重要节点国家，也是温商在东南亚投资较为集中的地区之一。温州是中国民营经济的重要发祥地，广大温商发扬“四千精神”，在全球多个国家和地区取得卓越发展。目前，众多温籍企业家活跃于印尼制造业、国际贸易、房地产、物流、金融、新能源等领域，为印尼经济建设及中印尼友好合作作出了积极贡献。近年来，以青山控股在印尼莫罗瓦利工业园为代表的温商投资项目，在当地形成了扎实的产业基础。
印尼温州商会成立后，拥有300多家会员企业。孙光辉表示，商会将秉持服务会员、凝聚乡情的宗旨，搭建政府与企业间的沟通桥梁，推动印尼与温州在经贸、投资、科技及人文等领域的交流合作，为深化中印尼经贸友好往来贡献新时代温商力量。
当前，温州正深入实施新一轮“强城行动”，加快提升城市能级与开放水平。印尼温州商会的成立，不仅让在印尼的温商企业拥有了资源共享的“新家”，也为温州参与“一带一路”建设和深化对印尼经贸合作搭建了新的桥梁。
来 源：温州日报
记者 黄荣杰
本文转自：温州新闻网 66wz.com
相关新闻
为你推荐
-
全国媒体聚焦温州探访澎湃千年的创新力量 “在温州看见创新中国”网络主题宣传活动启动要闻07-22
-
温州“05后”创业者交出AI教育新答卷科教文体07-22
-
浙江高考普通类一段平行投档分数线发布 在温高校最高录取分666分科教文体07-22
-
两岸半屏山文化交流暨闽南语音乐季在洞头开幕社会07-22
-
龙港客场战胜文成 用胜利为小组赛收官独家报道07-21
-
从单打到抱团 一条鱼的“智+”动能经济07-22
-
102岁陈爷爷的“百年一叙”社会07-22
-
18岁少女盲目打减肥针险些丧命社会07-22
-
中暑进入高发期 温州一医院已收治11名热射病患者社会07-22
-
从全球306支队伍中脱颖而出 温州少年斩获中国国际合唱节总冠军科教文体07-22