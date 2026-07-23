温州日报 2026-07-23 09:16:38

日前，在印度尼西亚合法注册成立的印度尼西亚温州商会（PENGUSAHA YUJIU INDONESIA）举行成立大会，印尼永盛集团总裁孙光辉当选首任会长。

温州网讯 日前，在印度尼西亚合法注册成立的印度尼西亚温州商会（PENGUSAHA YUJIU INDONESIA）举行成立大会，印尼永盛集团总裁孙光辉当选首任会长。

印尼是东盟最大经济体，是“一带一路”建设的重要节点国家，也是温商在东南亚投资较为集中的地区之一。温州是中国民营经济的重要发祥地，广大温商发扬“四千精神”，在全球多个国家和地区取得卓越发展。目前，众多温籍企业家活跃于印尼制造业、国际贸易、房地产、物流、金融、新能源等领域，为印尼经济建设及中印尼友好合作作出了积极贡献。近年来，以青山控股在印尼莫罗瓦利工业园为代表的温商投资项目，在当地形成了扎实的产业基础。

印尼温州商会成立后，拥有300多家会员企业。孙光辉表示，商会将秉持服务会员、凝聚乡情的宗旨，搭建政府与企业间的沟通桥梁，推动印尼与温州在经贸、投资、科技及人文等领域的交流合作，为深化中印尼经贸友好往来贡献新时代温商力量。

当前，温州正深入实施新一轮“强城行动”，加快提升城市能级与开放水平。印尼温州商会的成立，不仅让在印尼的温商企业拥有了资源共享的“新家”，也为温州参与“一带一路”建设和深化对印尼经贸合作搭建了新的桥梁。

来 源：温州日报

原标题： 印尼温州商会成立 助力深化中印尼经贸友好往来

记者 黄荣杰

本文转自：温州新闻网 66wz.com