温州日报 2026-07-23 09:16:38

近日，“山水有声·乐见古村”夏日音浪漂流会在乐清仙溪镇北閤古村温情启幕。活动打破传统舞台局限，让村民站上“C位”，用最质朴的乡音，奏响文化赋能乡村振兴的强音，为乐清市高质量创建“音乐之城”注入了鲜活而澎湃的乡村力量。

温州网讯 近日，“山水有声·乐见古村”夏日音浪漂流会在乐清仙溪镇北閤古村温情启幕。活动打破传统舞台局限，让村民站上“C位”，用最质朴的乡音，奏响文化赋能乡村振兴的强音，为乐清市高质量创建“音乐之城”注入了鲜活而澎湃的乡村力量。

当天下午，光影斑驳的北閤古街石板路上人声鼎沸、烟火氤氲。活动采用“快闪”形式巧妙嵌入古村肌理：石牌坊旁的二胡弦音苍劲悠扬，宝亲堂里的民谣吉他声轻柔舒缓，街巷间古风表演者衣袂翩翩……三个快闪点位错落分布、循环联动，每15分钟轮换上演精彩节目，引得往来游人驻足观赏、喝彩连连。

傍晚时分，老乡府四合院内热情高涨，四合院“顶瓜瓜”好声音擂台赛火热开麦。活动不设门槛、不限曲风，登台献唱的皆是本地村民，他们用不加修饰的嗓音，唱出了独属于乡村的真挚情怀。台下观众则化身“吃瓜评委”，以呐喊分贝为选手助威，喝彩声此起彼伏，氛围热烈。每位表演者结束后都能获得一个大西瓜和仙溪漂流票，这份极具乡土气息的暖心奖励，生动诠释了“音乐不分城乡，百姓皆可放歌”的活动初心。

暮色四合，活动移步至北閤古戏台，雅致婉转的越剧专场如约上演。灯火映照飞檐翘角，越韵悠扬响彻夜空，喝彩声浪如潮，孩童绕台嬉戏，那摇摆的扇子成了挥舞的旗帜，每一声叫好都是滚烫的共鸣，共同绘就了一幅温馨治愈、古今交融的古村夏夜画卷。

据介绍，此次活动是乐清市文化特派员服务团扎根基层、服务乡村的又一次生动实践。活动将优质音乐资源送到村民家门口，把舞台真正交给群众，让文化从“送下去”转变为“种下去”。

下一步，仙溪镇将继续深耕古村文化资源，依托文化特派员服务团的专业力量，推出更多接地气、聚人气的文化活动，让音乐之花在乡村沃土持续绽放，让千年古村在文化赋能中焕发更加蓬勃的生机，为乐清文旅深度融合发展贡献“仙溪样本”。

来 源：温州日报

原标题： 话筒递给村民C位留给百姓 乐清北閤古村夏日音浪漂流会唱响乡村乐章

记者 程源 通讯员 章俊杰

本文转自：温州新闻网 66wz.com