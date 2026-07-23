温州市总工会推出“工会爱心餐卡” 为新就业形态劳动者送上“用餐礼”

温州日报 2026-07-23 09:16:39

日前，市总工会以“清凉一夏 乐在‘骑’中”新桥街道新立方新业态权益维护综合体专场活动为契机，正式推广“工会爱心餐卡”，为全市新就业形态劳动者送上“用餐礼”。

温州网讯 日前，市总工会以“清凉一夏 乐在‘骑’中”新桥街道新立方新业态权益维护综合体专场活动为契机，正式推广“工会爱心餐卡”，为全市新就业形态劳动者送上“用餐礼”。

活动现场，工作人员设置“工会爱心餐卡”服务专区，为符合条件的新就业形态劳动者提供登记、开卡、激活等服务。不少刚结束配送任务的外卖骑手、快递员现场办理餐卡，详细了解使用方式，并第一时间与同行分享这一惠工举措。

据了解，“工会爱心餐卡”采用“工会赋能、银行让利、商户联动”模式，依托银联云闪付平台，实现爱心餐消费券发放、商户核销、满减补贴、对账结算等全流程数字化管理。线下可在近2000家餐饮门店扫码使用，线上支持“淘宝闪购”平台点餐。符合条件并完成登记办理的新就业形态劳动者，在联动银行开立专属银行卡并关联云闪付平台后，可获得300元至400元不等的用餐红包，进一步提升就餐便利性和优惠力度。

除用餐补贴外，“工会爱心餐卡”还整合银行资源，推出10余项专属增值服务，为新就业形态劳动者提供更加丰富的权益保障，探索“爱心餐”活动数字化、长效化运营新模式。目前，全市已有500余名新就业形态劳动者完成“工会爱心餐卡”登记办理，预计可累计享受爱心餐补助4万余次。

“我们平时在外面吃一顿快餐一般要十五六元钱，现在有了爱心餐卡，一餐可以直接减免5元，确实省了不少。”活动现场，刚完成餐卡激活的外卖骑手陈先生说。

今年7月以来，市总工会聚焦外卖骑手、快递员、配送员等新就业形态劳动者“吃饭难、吃饭贵、就餐不便”等实际问题，持续开展“爱心餐”活动，以暖心举措提升劳动者获得感。市总工会有关负责人表示，新就业形态劳动者是保障城市运行的重要力量。下一步，将持续深化“工会爱心餐卡”推广应用，进一步整合社会资源，不断优化服务供给，切实解决新就业形态劳动者实际需求，让更多劳动者感受到工会组织的关心关爱。

来 源：温州日报

原标题： 市总工会推出“工会爱心餐卡” 为全市新就业形态劳动者送上“用餐礼”

记者 庄越 通讯员 温工宣

本文转自：温州新闻网 66wz.com