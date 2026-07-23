温州日报 2026-07-23 09:16:39

近日，平阳县综合行政执法局在水头镇推出共享狗绳借用点，在居民小区、公园广场、宠物医院等场所提供免费借用服务，居民简单登记即可借用，使用后归还。

温州网讯 近日，平阳县综合行政执法局在水头镇推出共享狗绳借用点，在居民小区、公园广场、宠物医院等场所提供免费借用服务，居民简单登记即可借用，使用后归还。

平阳县水头镇是全国闻名的“宠物小镇”，宠物牵引绳产量占全国市场份额近三分之一。在日常巡查和社区走访中，平阳县综合行政执法局发现，不少遛狗未牵绳行为并非养犬居民缺乏文明意识，而是忘记携带牵引绳。为此，当地推出共享狗绳借用服务。

当地引入“文明养犬合伙人”机制，整合辖区宠物医院、宠物店、物业服务企业等社会力量共同参与。目前，已有10余家宠物医院和物业企业成为首批“文明养犬合伙人”，负责共享狗绳借用登记、回收维护，并开展养犬法规宣传、免疫登记、政策咨询等服务。

水头镇莱德动物医院是首批试点单位之一，医院门口设置了共享狗绳借用箱。医院负责人表示，共享狗绳方便养犬居民应急借用，也有助于引导文明养犬，医院将做好借还点位服务。

在亿豪名邸小区，共享狗绳设置在小区公共区域，广告牌下悬挂着多根牵引绳，方便居民取用。小区管家介绍，考虑到小区老人、儿童较多，部分居民见到大型犬容易产生顾虑，小区设置了共享狗绳借用点。

共享狗绳投放后，基层执法方式也随之调整。平阳县综合行政执法局水头执法中队相关负责人介绍，执法人员巡查中遇到未牵绳犬主，优先提供共享狗绳，引导现场整改，实现从“管你”到“帮你”、从“罚款”到“借绳”。

同时，当地还配套推出文明养犬积分制度。居民在“文明养犬合伙人”门店消费、参加文明养犬培训等可获得积分，用于兑换宠物美容、医疗等优惠服务，积分结果将作为文明养犬分类管理的重要参考。

数据显示，共享狗绳项目投放以来，辖区因遛狗未牵绳引发的群众投诉由去年同期50余起降至30余起，同比下降约40%。

来 源：温州日报

原标题： 平阳水头推出共享狗绳借用点 遛狗忘带绳有了新解法

记者 庄越 通讯员 温综宣 平文宣

本文转自：温州新闻网 66wz.com