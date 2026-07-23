温州日报 2026-07-23 09:16:39

利率市场化下，居民储蓄资金与资管、资本市场间的双向流动更趋活跃。温州金融走势与全国基本一致，存款结构出现周期性调整，信贷投放聚焦实体重点领域。

温州网讯 2026年上半年全国金融数据出炉，金融运行呈现总量平稳、结构优化的特征。信贷投放步入“降速提质”阶段，对实体经济的支撑更趋精准。与此同时，利率市场化下，居民储蓄资金与资管、资本市场间的双向流动更趋活跃。温州金融走势与全国基本一致，存款结构出现周期性调整，信贷投放聚焦实体重点领域。

存款增量较往年收窄

全国金融数据显示，2026年上半年住户存款新增7.58万亿元，同比少增3.19万亿元。此消彼长之下，资管行业规模稳步增长，资金承接效果显现。截至6月末，全国资管产品资产合计124.8万亿元，同比增长12.7%，住户部门多元化配置需求旺盛，成为资管市场增量资金的主要来源之一。央行6月数据显示，6月单月非银行业金融机构存款减少9900亿元，居民存款新增1.95万亿元，“存款搬家”现象出现阶段性缓解迹象。

落地到温州方面，人民银行温州市分行数据显示，截至6月末，温州全市各项存款余额25698.75亿元，较上月增加188.16亿元；各项贷款余额25469.38亿元，较上月增加212.71亿元，存贷款总体规模保持平稳运行。

其中，与全国趋势一致，住户及企业存款增量较往年收窄。具体来看，住户及非金融企业活期存款6月分别增长108.55亿元、162.85亿元，上半年同比少增238.26亿元、153.91亿元。定期存款减少较为明显，6月温州住户定期及其他存款减少72.15亿元，上半年同比少增356.63亿元；非金融企业定期及其他存款6月减少51.01亿元，上半年同比少增189.47亿元。

存款利率走势持续影响居民储蓄意愿，成为推动资产配置多元化的市场驱动力。“此前三年期定存利率普遍在3%以上，目前三年期大额存单利率在1.55%左右，储蓄收益空间大幅收窄，近期定存到期的客户选择调降长期定存比重，转而将资金配置于理财产品。”市区一家国有银行个金部人士表示。

“储蓄收益虽然稳当但确实不高，拿一部分资金出来试试‘打新’，也算是合理配置，运气好的话收益就高了。”近期新股市场表现活跃，市民周女士将部分储蓄资金转入证券账户参与“打新”。记者留意到，温州市民参与资本市场的积极性在增加，温州证券期货业协会数据显示，截至6月末，温州证券市场合格主资金账户数270.86万户，客户交易结算资金余额468.76亿元，较5月末300.50亿元增长明显；融资融券余额263.61亿元，托管证券市值4290.89亿元，市场交易活跃度稳步上行。

短期信贷保持平稳增长

从全国趋势看，信贷投放虽增速放缓，但结构持续优化，资金流向更加精准，对实体经济薄弱环节与重点领域的支持力度不减。温州数据也呈现相同特征，6月温州各项贷款新增212.71亿元，上半年累计新增1299.56亿元，较去年同期少增129.68亿元。分结构看，住户贷款与企业中长期贷款增速有所放缓，而短期贷款保持平稳增长，有效保障了市场主体短期资金周转需求。

住户信贷结构持续优化，经营与消费类短期贷款稳步回暖。上半年，温州住户短期贷款新增58.72亿元，其中短期经营贷款新增73.82亿元，助力小微主体稳定经营；6月当月消费贷款新增17.93亿元，对本地消费市场形成支撑。在信贷支持下，小微信贷持续赋能个体主体发展，乐清柳市经营户陈师傅便是受益案例。其原有家庭作坊设备老旧、产能有限，受制于资金约束难以扩产升级。银行机构依托“营业执照+户籍”授信模式，快速为其发放30万元纯信用贷款。

企业信贷呈现“短期增、中长期稳”的结构性特征。上半年，温州非金融企业短期贷款新增612.96亿元，较去年同期实现多增，有效匹配企业原材料采购、订单周转等日常经营需求。企业中长期贷款新增589.56亿元，较去年同期略有回落。一家精密零部件企业因工艺迭代存在资金缺口，且轻资产属性导致传统抵押融资难度较大，银行机构为其定制专项信贷方案，投放200万元短期流动资金贷款，支持企业完成生产线改造与设备更新。

业内人士分析，当前金融市场存款周期性调整、信贷提质增效的态势，是利率市场化深入推进、居民理财观念日益成熟理性、产业结构优化升级的正常结果。后续，金融资源将持续向实体经济、优质产业倾斜，多元化的资金配置格局将更趋稳固，持续助力区域经济高质量发展。

来 源：温州日报

原标题： 6月金融数据出炉 温州市民资产配置更趋多元

记者 邹雯雯

本文转自：温州新闻网 66wz.com