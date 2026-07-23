温州晚报 2026-07-23 09:16:40

近日，第十一届“创客中国”暨“浙江好项目”中小企业创新创业大赛温州区域海选赛圆满收官

温州网讯 近日，第十一届“创客中国”暨“浙江好项目”中小企业创新创业大赛温州区域海选赛圆满收官。81个优质项目从全市383个报名项目中脱颖而出，经历80余场备赛培训的打磨，最终25个项目登上晋级榜单。明天，这些项目的佼佼者将齐聚中国（温州）智能谷山水智创中心，向温州区域总决赛冠军发起冲击。

今年温州赛区创新推出“赛道申办、分组遴选”全新赛制，统筹布局高端装备、新能源、人工智能等八大赛道，各县（市、区）竞相承办、各展所长。梳理获奖项目可以发现，一批聚焦“卡脖子”技术攻关的“硬科技”项目成为本届大赛的最大亮点。

企业组方面，一等奖共诞生5个项目。宇泛智能科技股份有限公司的“赛博灵宠——面向复杂工程与多场景巡检的具身智能平台”摘得人工智能赛道桂冠；浙江星曜半导体有限公司的“商业航天卫星通信用高性能射频滤波器国产化项目”拿下新一代信息技术赛道一等奖；浙江永安工程机械有限公司“打破海外垄断的超大吨位液压打桩锤及智能桩工系统”荣获高端装备赛道一等奖；伊发控股集团有限公司“基于‘空天地一体’感知的电网智能巡检与诊断平台”拿下低空经济赛道一等奖；维眸生物科技（浙江）股份有限公司“新靶点新剂型的自主研发眼表及眼底创新药平台”斩获生物医药赛道一等奖。

创业组方面，浙江航芯国创科技（温州）有限公司的“工业级WAG-Ring MEMS惯性导航芯片研发及产业化”与浙江中天海工线缆有限公司的“基于深远海通信、科考及资源开发的光电传输关键技术研究及产业化”斩获高端装备及新一代信息技术一等奖。航芯国创技术团队由国家级人才领衔，是国内首家实现WAG-Ring全角模式高精度惯导芯片产业化的企业。中天海工则聚焦深远海风电场大容量输电需求，研制超高压海缆等关键装备。

从获奖项目属地分布来看，全市各县（市、区）均有斩获。其中，乐清表现尤为抢眼，报送项目在百余个参赛项目中脱颖而出，囊括一等奖1项、二等奖4项、三等奖2项、优胜奖3项，获奖总数位居全市前列。瓯海作为连续多年承办“创客中国”赛事的城区，在生物医药、新材料等赛道同样收获颇丰。海经区选送的4个科创项目成功突围，其中1个项目荣获一等奖。

来 源：温州晚报

原标题： 第十一届“创客中国”温州区域海选赛收官 25个项目将于本周五进行总决赛

记者 谢施琦

本文转自：温州新闻网 66wz.com