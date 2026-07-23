温州晚报 2026-07-23 09:16:40

未来三年，全市将重点培育“青春小店”600家以上，带动青年创业就业3000人以上，用真金白银和硬核服务，为青年创业者的梦想保驾护航。

温州网讯 昨天，温州市“青春小店”成长助跑计划三年行动启动仪式暨2026年主理人青训营开班仪式在鹿城双井坊举行。未来三年，全市将重点培育“青春小店”600家以上，带动青年创业就业3000人以上，用真金白银和硬核服务，为青年创业者的梦想保驾护航。

什么是青春小店？从定义上来看，青春小店是指主要经营者为18岁至45周岁的中国公民，或小店员工中40周岁及以下青年占就业总人数比例50%以上，在经营行业上具有青年特色的小店。

它可以是一家开在菜市场里、只卖饮食文化书籍的书店，也可以是一片四面环水的乡村闲置土地上“长”出来的露营地，还可以是一间由废弃村小改造的“城堡咖啡”……这些小店，规模不大、投资不多，却各有各的“魂”。它们共同的特征是：由青年主理，以创意为核，扎根温州本土，回应真实需求。

现场发布的数据显示，目前全市共征集培育“青春小店”200余家（其中待创业青年50名），住宿和餐饮业占67.73%，批发和零售业占18.64%，文化、体育和娱乐业占13.63%。这些小店主打青年创意、突出在地文化特色，已成为本地年轻人打卡、外地游客体验城市风情的新晋地标。

为了让更多的“青春小店”被看见、被支持、被延续，针对青年创业“缺资金、缺经验、缺流量”三大痛点，我市推出了为期三年的青春小店培育专项行动，构建起空间、成长、流量、生态四大赋能体系，为青年创业提供全周期支撑。

根据该方案，计划利用三年时间，在全市重点培育“青春小店”600家以上，带动青年创业就业3000人以上；组织创业培训、市集练摊、学子探店等各类活动150场以上，覆盖青年群体15000人次以上。

此外，活动现场，温州市“青春小店”助跑团正式成立，搭建起政策直达、诉求快响的精准服务通道。

有关人士解读了该方案，青春主理人需完成从兴趣驱动向专业经营的关键跃迁，在深耕在地文化、打造差异化IP的同时，主动对接政策资源、提升数字化经营与品牌运营能力。唯有政策的外部赋能与小店的内部能力建设形成共振，青春小店才能从一时网红走向行稳致远。

启动仪式后，首期主理人青训营随即开班，行业专家围绕门店运营、品牌打造开展实战授课。现场还设置了双井坊青春街区打卡活动，推动主理人跨界交流。下一步，温州将持续优化小店发展生态，以方寸小店赋能青年成长、点亮城市烟火，让更多青春梦想在这片热土上生根结果。

来 源：温州晚报

原标题： 未来三年，重点培育600家以上，带动3000人以上创业就业

“青春小店”成长助跑计划启动

记者 谢施琦

本文转自：温州新闻网 66wz.com