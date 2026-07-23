温州都市报 2026-07-23 09:16:41

昨天下午，由温州市温州学研究联合会主办、温州市世界温州人服务中心承办的“温州学读书会”在世界温州人家园举行。

温州网讯 昨天下午，由温州市温州学研究联合会主办、温州市世界温州人服务中心承办的“温州学读书会”在世界温州人家园举行。本期读书会以卢礼阳所著《潘鉴宗年谱》为核心读本，主题为“从戎马将军到一代乡绅，读懂潘鉴宗的近代温州往事”。7月24日，恰逢潘鉴宗养女、著名散文家琦君诞辰，让这场读书会更添一份跨越时空的纪念意义。

主讲人卢礼阳以“泽见永嘉久”为题，从军旅生涯、败军之将、一代儒将、乡绅风范及成书背后五个维度，系统梳理了潘鉴宗的人生轨迹。

潘鉴宗本名潘国纲，曾任浙江陆军第一师师长，兵败下野后“干干净净退了场”，回乡投身公益事业，领衔创办瓯海医院、旅杭同乡会，兴办庙后小学，践行永嘉学派“经世致用”的精神。

卢礼阳在书中写道：“一个人离开他生活的世界80多年，还能被后人记得，不取决于他当年是否身居要职，而是他为地方为社会究竟做了多少有益的事。”

活动现场还设置了琦君散文《桂花雨》的配乐朗诵表演，让听众在文学中感受这位“潘师长”身为父亲的另一面。

嘉宾对谈环节，温州大学马克思主义学院教授张小燕与《温州大典》编委王长明进一步解读潘鉴宗的历史价值。张小燕以“煮花蛤”作喻，称道其人生抉择的精准火候。王长明则指出，潘鉴宗代表了近代温州绅商群体在时代转型中的担当，谈温州文化不应漏掉武将群体。

温州市温州学研究联合会理事长葛益平在总结发言中表示，温州学读书会是学术研究与大众传播相融合的实践，要继续推动温州历史文化走进大众视野，与当代生活产生更深层的链接。

来 源：温州都市报

原标题： 温州学读书会共读《潘鉴宗年谱》

从戎马将军到一代乡绅，读懂一代乡贤的“双面人生”

记者 蒋文泽

本文转自：温州新闻网 66wz.com