温州都市报 2026-07-23 09:16:41

昨天，在瑞安市社联会组织的生命安全实践课堂上，来自四川省阿坝县的研学学生围着模拟人，在专业老师指导下，一遍遍练习心肺复苏术。

温州网讯 “按压深度要够，频率不能慢！”昨天，在瑞安市社联会组织的生命安全实践课堂上，来自四川省阿坝县的研学学生围着模拟人，在专业老师指导下，一遍遍练习心肺复苏术。

为深化民族团结进步教育，推动《民族团结进步促进法》精神在基层落地生根，瑞安市社联会为远道而来的阿坝县研学学生团送上了一份“厚礼”。活动现场，专业老师采用“情景模拟+手把手教学”的方式，针对高原常见意外伤害及旅途突发状况，系统讲授了心肺复苏、气道异物梗阻处理、创伤止血包扎等急救技能。学生们在模拟人上反复练习按压手法，用三角巾互相包扎，学习氛围专注而热烈。

演练结束后，瑞安社联会会员为每名学生送上定制的“民族团结急救包”，内配应急物资及紧急联系方式。这份“安全锦囊”既是自护保障，更凝聚着瑞安人民的深情牵挂。

“今天学到的急救知识非常重要，看到同学们一起唱歌很温馨，希望大家都能好好学习。”学生旦增益西说。带队老师、共青团阿坝县委副书记孟祥表示：“孩子们不仅学到了本领，更真切感受到了‘中华民族一家亲’的温度。”

来 源：温州都市报

原标题： “情景模拟+手把手教学”传授急救技能

瑞安社联会为阿坝学子送“安全锦囊”

记者 蒋文泽 通讯员 林志寅

本文转自：温州新闻网 66wz.com