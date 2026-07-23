温州都市报 2026-07-23 09:14:18

温州投资者今年上半年在A股市场“淘”到了金。根据温州市证券期货业协会前天公布的6月份证券数据测算，6月份温州投资者的A股账户户均浮盈1195.8元。至此，温州投资者的A股账户在上半年户均浮盈9880.83元。

温州网讯 温州投资者今年上半年在A股市场“淘”到了金。根据温州市证券期货业协会前天公布的6月份证券数据测算，6月份温州投资者的A股账户户均浮盈1195.8元。至此，温州投资者的A股账户在上半年户均浮盈9880.83元。

今年上半年，A股市场走出一波结构性行情，科创板表现尤为抢眼，一度带领沪指在5月14日创出此轮行情的高点4258.86点，而沪指半年上涨125.56点，涨幅3.16%。

在结构性行情中，温州投资者在A股市场表现活跃，今年1-6月份的交易量近3.77万亿元，同比增长79.87%。其中，1月份和6月份的月度成交额均超7000亿元，在此前并不多见。

按月份来看，温州投资者有4个月浮盈，其中1月份、4月份分别浮盈11052.1元、9739.96元。3月份中东局势带来的市场震荡，让温州投资者当月浮亏11097.81元。

有多年投资A股经验的市民陈先生表示，今年1月份和2月份A股账户一度收获不错的浮盈，但是随着中东局势紧张，浮盈如数回吐，在二季度的结构性行情中，持仓中科技股占比较小，只能眼睁睁地看着涨指数不涨个股，出现小幅浮亏。“主要是6月中下旬更多资金涌向科技股，对传统板块个股形成虹吸效应，传统行业多数个股出现不小的下跌。”

从市证券期货业协会公布的数据看，6月份更多的温州投资者采取短线交易。6月末，温州投资者的A股账户结算资金余额环比增加了168.26亿元，当月交易额飙升至7669.12亿元，为今年上半年成交额最高的月份。

随着6月份温州投资者A股交易量的大幅上升，再加上当月融资融券余额也增加9.54亿元，温州各大券商营业部的利润总额1.26亿元，环比增加6699.9万元，为今年上半年利润最高的月份。来自市证券期货业协会的统计数据显示，今年上半年温州各大券商营业部利润总额近4.66亿元。

■温都记者 郑俊杰

来 源：温州都市报

原标题： 上半年温州投资者A股浮盈近万元

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