酒后开车“兜风”还撞了警车 这对年轻情侣因心存侥幸付出沉重代价
温州网讯 很多人总觉得“就开几十米，不会出事”“深夜路上没人，查不到我”，但近日永嘉发生的这起案例，恰恰击碎了这种侥幸念头。
2026年5月的一天，未满18周岁的班某和男友张某在夜宵摊围坐，五瓶冰啤酒下肚后，两人的谈笑声里都带着酒后的松弛。上车后，起初张某还清醒地握着方向盘，载着女友班某往住所开，可开出去没几百米，班某看着深夜空旷的路面，突然手痒，想接过方向盘试试。张某先是拒绝，但是在女友的软磨硬泡下，便把“安全驾驶”的底线抛在了脑后，把驾驶座让给了女友。
班某的“驾驶体验”连二十米都没撑到，就撞上了刚处理完事故返程的警车。之后，班某承认了自己酒后驾驶车辆的事实。
经调查，班某尚不满18周岁，未取得机动车驾驶证，系醉酒驾驶机动车。经交警部门认定，被告人班某承担事故全部责任。事发后，班某已赔偿警车修理费人民币2780元。
法院日前经审理，以危险驾驶罪判处班某拘役一个月，并处罚金人民币2000元。此外，她还面临五年内不得考取机动车驾驶证的处罚。
张某因将机动车交由未取得机动车驾驶证且饮酒后的人驾驶，公安机关对其作出吊销机动车驾驶证，罚款1500元，五年内不得重新取得机动车驾驶证的处罚。因其把机动车提供给未成年人驾驶，另处以罚款1000元。
来 源：温州都市报
永检 吴祖坚
本文转自：温州新闻网 66wz.com
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