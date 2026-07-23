2026年中国·温州三棋公开赛决出各项冠军 团体前六名温州占四席

温州都市报 2026-07-23 09:24:23

7月22日，经过两天的激烈博弈，2026年中国·温州三棋公开赛暨第十二届“棋城杯”国际象棋大奖赛在园博园中国馆落下帷幕。在赛事团体前六名中，温州本土俱乐部占四席；上月获得少儿世界杯亚军的温州选手叶歆禾表现抢眼，夺得女子丁组冠军。

温州网讯 7月22日，经过两天的激烈博弈，2026年中国·温州三棋公开赛暨第十二届“棋城杯”国际象棋大奖赛在园博园中国馆落下帷幕。在赛事团体前六名中，温州本土俱乐部占四席；上月获得少儿世界杯亚军的温州选手叶歆禾表现抢眼，夺得女子丁组冠军。

本次大赛开创性地将国际象棋、围棋、象棋三大棋种同步纳入同一赛事体系，成为本届公开赛的最大亮点。赛事核心项目为国际象棋个人赛与团体赛，共设甲、乙、丙、丁、戊五个年龄组别，参赛选手年龄跨度从2013年以前出生的棋手，至2021年出生的新秀。

在分量最重的国际象棋总团体比赛中，实力强劲的杭州市棋类协会代表队斩获冠军，他们凭借在男子乙组、丁组和女子乙组三项个人冠军的出色表现，登顶积分榜。叶歆禾所在的诸宸棋院获总团体比赛亚军。总团体比赛三至六名分别为绍兴显治国际象棋队、瑞安市添艺国际象棋俱乐部、温州市闻道国际象棋社和温州市维翔棋艺俱乐部。

温州市国际象棋协会主席徐炳兴表示：“此次赛事团体前六名中，温州本土俱乐部占据了四个席位，充分展现了‘棋城’的深厚底蕴和强大实力。”

比赛期间，温籍“世界棋王”丁立人来到现场，不仅为小棋手们加油鼓劲，还举行了车轮赛，将现场气氛推向高潮。

在象棋组比赛中，李梓敬、夏梓芮分获男女幼儿组冠军；夏宫泽、胡语恬分获男女乙组冠军；周望楚与盛钗风分别摘得男女甲组桂冠。在围棋组比赛中，朱以沫与蔡熠辰分获女子和男子幼儿组冠军；徐以沫与陈昱哲分别在女子和男子小学乙组中登顶。

本届赛事不仅是棋艺的较量，更是一次文化与景观的深度交融。比赛地点选在园博园的核心地标——中国馆。这座由中国工程院院士程泰宁先生主创设计的建筑，以“如山似浪、层檐帆影”为理念，将雁荡山的雄奇与瓯江的千帆竞发融于一体，承载着温州“宋韵瓯风、千年商港”的城市记忆。主办方负责人表示，在这里举办三棋赛事，是智力运动与园林文化的深度碰撞，是“棋”与“景”的相互成就，更是传统文化在当代空间中的生动演绎。棋手们在纵横经纬之间，不仅体会到了竞技的乐趣，更在移步换景中感受到了中华文化的悠远气韵。

来 源：温州都市报

原标题： 2026年中国·温州三棋公开赛决出各项冠军 团体前六名 温州占四席

记者 叶海鹏

本文转自：温州新闻网 66wz.com