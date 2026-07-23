泰顺县委书记张银贵专题调研创新泰顺建设工作

泰顺发布 2026-07-23 09:57:38

7月22日，泰顺县委书记张银贵在创新泰顺建设工作调研时强调，要深入学习贯彻习近平总书记关于科技创新的重要论述，认真贯彻省委十五届九次全会精神，全面落实创新浙江建设部署，紧扣“创新温州八大工程”，深入实施“1611登峰行动”，立足山区独特资源禀赋，因地制宜推进科技创新与产业创新融合发展，抢抓人工智能发展机遇，加快形成特色优势，全力打造赋能跨越赶超高质量发展的创新增长极，为建设“两区两高地”注入更强劲的驱动力。

7月22日，泰顺县委书记张银贵在创新泰顺建设工作调研时强调，要深入学习贯彻习近平总书记关于科技创新的重要论述，认真贯彻省委十五届九次全会精神，全面落实创新浙江建设部署，紧扣“创新温州八大工程”，深入实施“1611登峰行动”，立足山区独特资源禀赋，因地制宜推进科技创新与产业创新融合发展，抢抓人工智能发展机遇，加快形成特色优势，全力打造赋能跨越赶超高质量发展的创新增长极，为建设“两区两高地”注入更强劲的驱动力。

▲张银贵在中济中药材产业研究院察看农业科技创新情况

在泰顺县科技联创中心，张银贵详细了解联创中心规划定位、孵化器建设规模、未来产业导入方向、创新人才引育布局等情况。他强调，要加快完善中心运营筹备工作，抓紧引进专业运营机构，精准对接光模块、卫星激光通信、算力配套、AI 农业等优质科创项目与创新团队，充分盘活现有物理空间，真正发挥科创平台集聚赋能作用。在中济中药材产业研究院，张银贵详细了解 AI 赋能育种、农业科创项目投入产出、科技特派员助企服务等情况。他强调，要把种苗培育、技术研发与人才技能培训深度结合，依托研究院育苗基地、研发平台搭建实训课堂，持续延伸中药材种植、加工、销售全链条，不断拓宽产业增值空间，以创新思维、科技赋能推动特色中药材产业提质增效。

▲创新泰顺建设工作座谈会召开

在创新泰顺建设工作座谈会上，与会企业、人才代表结合自身工作，围绕人才队伍建设、技能人才培育、科技创新赋能等方面建言献策。张银贵指出，科技创新已是当今时代最鲜明的主题。全县上下要深刻把握省委“推动创新浙江全面成势”的战略部署，让抓创新成为一种工作习惯，持续增强自觉抓、持续抓、深入抓创新的紧迫感，坚持敢想敢干、因地制宜、产创融合，加快适应新趋势、开辟新模式，自觉摒弃传统路径依赖，紧密结合泰顺实际，在大场景中找准错位发展赛道，努力走出一条具有泰顺特色的创新发展之路。

围绕推动创新泰顺建设，张银贵强调，要持续强平台。强化企业研究院、政府公共平台、孵化器等载体建设，完善科研院所绩效考核，把本地产业成果转化率作为核心评价标准，清理空转低效载体，集中政策资金扶持优质平台，打通技术落地、检测服务、成果转化全链条，推动平台从“重立项”转向“重产出”。要持续育主体。坚持企业创新主体地位，实施科技企业梯度培育，大力招引海归创业团队、高层次产业人才，加大科创研发投入，抢抓算力冷却、智慧种养等新兴市场机遇，以科技创新赋能传统产业转型发展，构建 “企业出题、平台攻关、市场转化” 协同创新模式。要持续重人才。坚持尊重人才、器重人才、倚重人才的同时用好人才，畅通人才诉求反馈渠道，推行人才共享柔性引才机制，壮大科技特派员、科技副总队伍，全力培育本土专业领军人才，用好产业研究院、科创中心人才载体，用心解决人才安居、科研配套等实际难题，厚植人才愿意来、留得住、能出彩的发展环境。要持续优生态。进一步优化科技创新体制机制，强化人工智能、科学技术等前沿知识的普及教育，打造干部理解创新、企业专注创新、社会拥抱创新的一流创新生态。当前，尤其要积极融入人工智能这个大时代，以更大力度拥抱人工智能，把人工智能深度融入到创新泰顺建设和经济社会发展的各领域各方面，积极谋划推进绿色算力、场景挖掘、数据标注等工作，大力推动人工智能赋能千行百业。

他要求，要大力弘扬“六干”作风，深入开展树立和践行正确政绩观学习教育，把创新泰顺建设作为我县工作的重中之重来抓，坚决破除影响创新发展的深层次问题、体制性障碍，切实凝聚全县协同推进创新发展强大合力。

泰顺县领导伍苏丹、鲁玉军参加调研。

来 源：泰顺发布

原标题： 张银贵专题调研创新泰顺建设工作

记者：王文慧 摄影：孙斌

本文转自：温州新闻网 66wz.com