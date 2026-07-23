永嘉县委书记吴呈钱到人大代表联络站开展主题接待活动并督办代表建议

永嘉发布 2026-07-23 09:57:38

7月22日，永嘉县委书记吴呈钱到永嘉县人大代表联络站开展主题接待活动，与基层人大代表面对面座谈交流，并督办人大代表建议办理工作。

7月22日，永嘉县委书记吴呈钱到永嘉县人大代表联络站开展主题接待活动，与基层人大代表面对面座谈交流，并督办人大代表建议办理工作。永嘉县人大常委会主任胡宝锋主持活动，副主任陈立新参加。

接待活动中，吴呈钱一行认真听取了永嘉县人大代表张旭提出的《关于瓯北街道消防基础设施问题的建议》，现场开展会商研判，剖析问题症结，明确下步工作举措。他指出，消防基础设施是与群众生产生活息息相关的民生问题，属地和相关部门要主动领题、合力破题，“多规合一”加快地下管网一体化建设，避免重复开挖，提升城市安全韧性；要明确工作职责，把“民呼我为”转化为履职清单，闭环落实群众的急难愁盼；要健全运行机制，立足当前着眼长远，紧扣基础设施完善、消防安全等重点工作，长短结合、建管并重，全面开展地下管网日常巡检与精准治理，完善建设运维长效管理制度，助力城市提质焕颜。

在随后召开的人大代表建议督办会上，岩坦镇人大主席团代表介绍了《关于深化永嘉县农产品品牌化建设的建议》，各相关职能部门现场逐一回应，对相应问题一一作了答复。吴呈钱认真听取大家的发言交流，不时询问有关情况，并和大家共同探讨农产品品牌化建设的思路办法。

吴呈钱强调，众多具有永嘉特色的优质农产品不仅是农业经济的支柱，也是传承乡土文化、关乎乡村振兴、促进农民增收的重要载体。要带着感情、久久为功，打好农特产品区域公用品牌建设“组合拳”，围绕选优育强、科技赋能、创意设计、品牌营销等关键抓手，进一步整合区域资源，植入“吃住行游购娱”各环节，开发健康、食疗、伴手礼等新业态，不断延伸产业链条，提升农产品附加值，增强产业竞争力，实现农业现代化、标准化、体系化、个性化的转型升级，让农创客在农村创新创业，让村民在家门口就业增收，让和美乡村的人气更旺，为农文旅融合促共富注入更多动能。

来 源：永嘉发布

原标题： 吴呈钱到人大代表联络站开展主题接待活动并督办代表建议

记者 厉定武

本文转自：温州新闻网 66wz.com