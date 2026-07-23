文成发布 2026-07-23 09:54:47

7月22日下午，文成县基本公共服务一体化工作推进会召开，深入学习贯彻习近平总书记关于共同富裕的重要论述，全面落实习近平总书记“4+1”重要要求和省委“132”总体工作部署，聚焦市委“1361”思路举措，对文成县基本公共服务一体化工作进行再盘点、再部署、再推进。

7月22日下午，文成县基本公共服务一体化工作推进会召开，深入学习贯彻习近平总书记关于共同富裕的重要论述，全面落实习近平总书记“4+1”重要要求和省委“132”总体工作部署，聚焦市委“1361”思路举措，对文成县基本公共服务一体化工作进行再盘点、再部署、再推进。文成县委书记罗招政出席会议并讲话，文成县委副书记、县长杨德听主持会议，文成副县长吴可塑等参加会议。

会上，文成县专班汇报了基本公共服务一体化工作情况，文成县发改局、文成县教育局、文成县文广旅体局、文成县卫健局、文成县民政局、文成县人力社保局、文成县医保局等重点单位分别围绕各自领域作了发言，与会人员进行了交流讨论。

罗招政指出，近年来文成县持续加大民生投入，统筹谋划深，创新举措实，上级荣誉多，形成了一批文成经验，基本公共服务一体化建设取得了阶段性成效。

罗招政强调，推进基本公共服务一体化是实现共同富裕的关键一环，必须系统施策、久久为功。要用心用情抓实，始终坚持以人民为中心的发展思想，把群众满意作为衡量工作的最高标准，聚焦教育、医疗、养老、社保等群众最关心的领域，带着责任和感情解决好急难愁盼问题。要专题研究调度，健全常态化调度研判机制，对一体化推进中的重点任务、难点事项实行专题研究、专班推进、现场办公，做到清单化管理、销号式落实，确保各项工作对标时序、高效落地。要对标补短攻坚，聚焦教育优质均衡、医保扩面提质、养老普惠可及、就业提档扩容、社保补短增效、住房安居惠民等关键环节，集中力量开展攻坚，不断提升基本公共服务均等化、优质化水平。要创新实施路径，积极运用数字化手段赋能公共服务供给，探索医养康养融合等新模式，打造更多具有文成辨识度的标志性成果。要完善激励机制，充分激发广大干部担当作为、争先创优的动力，凝聚起全县上下齐抓共管的强大合力。

来 源：文成发布

原标题： 全县基本公共服务一体化工作推进会召开

记者：夏季 朱伟 雷成

本文转自：温州新闻网 66wz.com