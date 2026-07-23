新华网 2026-07-23 10:18:47

财政部7月22日举行新闻发布会，介绍了上半年财政收支情况。公布的一项项数据，反映出上半年全国收支运行平稳，财政政策更加积极、发力显效。

财政部7月22日举行新闻发布会，介绍了上半年财政收支情况。公布的一项项数据，反映出上半年全国收支运行平稳，财政政策更加积极、发力显效。

财政运行总体平稳

财政收支是反映经济运行情况的“晴雨表”。当日发布的数据显示，上半年，全国一般公共预算收入12.1万亿元，同比增长4.7%，累计增幅逐月提高。

财政部国库司副司长马宏兵介绍，财政收入平稳增长，主要是我国经济韧性强、活力足，上半年延续总体平稳、向新向优发展态势。同时，价格上行、外贸增势强劲等因素也有力支撑了财政收入增长。

税收收入增幅持续提高。上半年，全国税收收入9.79万亿元，同比增长5.3%，增幅比一季度提高3.1个百分点。

马宏兵介绍，分税种看，上半年，国内增值税增长6%，主要是工业和服务业持续增长、工业生产者出厂价格上行等带动；进口货物增值税、消费税增长11.8%，主要是外贸进口较快增长；企业所得税增长3.9%，主要是企业利润增长。

财政支出方面，上半年，全国一般公共预算支出14.33万亿元，同比增长1.5%。

“各级财政部门认真落实更加积极的财政政策，保持必要财政支出力度，保障重点领域支出。”马宏兵说，全国主要支出领域中，上半年，卫生健康支出增长10.8%，社会保障和就业支出增长7.6%，住房保障支出增长6.1%，科学技术支出增长1.3%。

更加积极的财政政策发力显效

财政政策是宏观调控的重要手段。今年，我国继续实施更加积极的财政政策。

“今年以来，财政部坚定落实更加积极的财政政策，加大财政政策实施力度，为保障政策顺利实施，专门建立了定期跟踪机制，制定了积极财政政策清单和工作台账，推动各项措施尽快落地见效。”财政部预算司副司长唐在富说。

强大国内市场是中国式现代化的战略依托。唐在富介绍，坚持扩大内需这个战略基点，财政部门统筹用好政府债券、财政贴息、专项资金等工具，持续推进扩投资促消费。

数据显示，今年上半年，新增专项债券发行2.07万亿元，切实保障重大项目、重点领域资金需求。“其中，用于项目资本金超1700亿元，更好发挥政府投资‘四两拨千斤’撬动作用。”财政部债务管理司副司长赵则永说。

聚焦重点领域和关键环节，更加积极的财政政策精准发力。

“中央财政把科技作为重点领域予以优先支持，同时优化支出结构，稳步增加基础研究投入，2026年中央本级基础研究预算比上年增长16.3%。”财政部科教和文化司副司长王晔介绍，同时，通过有关转移支付资金、税收优惠政策等，引导地方、企业、社会等加大投入，健全多元投入机制。

记者从发布会上获悉，下一步，财政部将继续实施好更加积极的财政政策。一方面，推动各项既定政策落地实施；另一方面，落实财税改革各项举措。

“加强财政科学管理，加大财政资源和预算统筹力度，深化零基预算改革，坚决落实党政机关习惯过紧日子要求，大力优化财政支出结构，腾出更多财政资源用于推动高质量发展、增进民生福祉，切实提高财政资金的使用效益。”唐在富说。

“真金白银”加力保障和改善民生

保障和改善民生是高质量发展的最终目的。

下达基本养老保险补助资金1.2万亿元；下达城乡居民基本医疗保险补助资金3864亿元；下达育儿补贴资金约1000亿元、学前一年免保育教育费补助资金241亿元……今年上半年，财政加大保障和改善民生力度。

唐在富介绍，财政部门坚持投资于物和投资于人紧密结合，加强普惠性、基础性、兜底性民生建设。

筑牢守护人民生命财产安全的坚实防线，需要“真金白银”保障。今年，中央财政留出自然灾害救灾资金200亿元，并实行资金快速核拨机制，在启动国家自然灾害应急响应后，第一时间即予以安排。

“入汛以来，中央财政已累计启动8次资金快速核拨机制，累计向灾区拨付资金11.9亿元，有力支持地方抢险救灾工作。”财政部自然资源和生态环境司副司长邢朝虹说，同时，中央财政通过其他渠道安排预算145亿元，大力支持灾损水利工程修复、灾损农业生产和畜牧养殖设施修复、灾后应急恢复等工作。

来 源：新华网

原标题： 收支运行平稳 政策更加积极——透视上半年财政改革发展成效

记者 申铖

本文转自：温州新闻网 66wz.com