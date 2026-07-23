新华网 2026-07-23 10:20:07

美军中央司令部22日说，美军于美东时间当天17时30分开始对伊朗军事目标发动新一轮打击。美国总统特朗普当天还威胁轰炸伊朗民用设施。伊朗外长阿拉格齐表示，将对等回应任何对伊基础设施的袭击。伊朗伊斯兰议会议长卡利巴夫重申，霍尔木兹海峡不会恢复至战前状态。

美军中央司令部22日说，美军于美东时间当天17时30分开始对伊朗军事目标发动新一轮打击。美国总统特朗普当天还威胁轰炸伊朗民用设施。伊朗外长阿拉格齐表示，将对等回应任何对伊基础设施的袭击。伊朗伊斯兰议会议长卡利巴夫重申，霍尔木兹海峡不会恢复至战前状态。

美军称对伊朗发动新一轮军事打击

美军中央司令部22日在社交媒体发布消息说，美军于美东时间当天17时30分开始对伊朗军事目标发动新一轮打击，以继续削弱伊朗威胁该地区海域航运的能力。这是美军连续第12晚对伊朗采取打击行动。

据伊朗伊斯兰共和国广播电视台23日凌晨报道，伊朗南部和西南部多地遭导弹袭击，传出爆炸声。此外，伊朗媒体当天援引伊朗官员的话报道说，美军导弹袭击了伊朗同伊拉克接壤的沙拉姆切赫边境口岸。袭击已造成2人死亡。

报道说，伊霍尔木兹甘省锡里克县、胡齐斯坦省阿瓦士市、布什尔省布什尔县等地传出爆炸声。

美国威胁轰炸伊朗民用设施 国际油价显著走高

特朗普22日威胁轰炸伊朗桥梁或发电厂等民用设施，国际原油期货价格当天早间显著走高，随后强势盘整，收盘时国际油价上涨约3%。

这是阿曼新闻部6月20日提供的霍尔木兹海峡资料图片。新华社发

截至当天收盘，纽约商品交易所9月交货的轻质原油期货价格上涨2.49美元，收于每桶86.83美元，涨幅为2.95%；9月交货的伦敦布伦特原油期货价格上涨3.06美元，收于每桶94.07美元，涨幅为3.36%。

特朗普22日早些时候说，伊朗每次在霍尔木兹海峡向船只开火，美国就将轰炸并摧毁一座伊朗的桥梁或发电厂，包括德黑兰市内及周边此类设施。

伊朗军方回应称，若美方打击伊朗桥梁或发电厂，伊方将报复性打击该地区与美方有利益关联的能源等基础设施。

伊朗外长：对等回应

伊朗外交部长阿拉格齐22日晚在社交媒体发文说，任何针对伊朗基础设施的袭击，都将招致“坚决、有力且具有决定性的”回应。

6月28日，在伊拉克首都巴格达，伊朗外交部长阿拉格齐在与伊拉克外交部长侯赛因（未在画面中）举行的联合新闻发布会上讲话。新华社发（哈利勒·达伍德摄）

阿拉格齐强调，任何方面以任何形式参与或支持此类袭击，都将被伊方视为合法打击目标。

伊朗武装部队哈塔姆安比亚中央总部当天也表示，如美国将针对伊朗基础设施的威胁付诸行动，伊朗武装力量将阻止中东地区的石油出口，并打击该地区的石油、天然气、电力和经济基础设施。

伊朗议长：要么所有人都有，要么谁都没有

伊朗伊斯兰议会议长卡利巴夫22日表示，霍尔木兹海峡局势不会恢复至战前状态。

2025年12月2日，伊朗议长卡利巴夫在德黑兰出席新闻发布会。新华社记者 沙达提 摄

卡利巴夫在社交媒体平台发文说，这场战争的逻辑十分明确，即“要么所有人都有，要么谁都没有”。如果伊朗无法在地区出口石油，其他国家也无法出口石油；如果伊朗的安全得不到保障，地区内任何基础设施都不会安全。

卡利巴夫表示，“只有在美军不存在的情况下，霍尔木兹海峡才能安全。我们已多次表示，霍尔木兹海峡的状况不会恢复到战前。”

来 源：新华网

原标题： 美国威胁轰炸伊朗民用设施 伊朗说将以牙还牙

记者：黄强、徐剑梅、胡友松、刘亚南、陈霄、沙达提、孙一、陈静

本文转自：温州新闻网 66wz.com