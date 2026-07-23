公共场所AED配置和使用情况探访

新华网 2026-07-23 10:21:37

近年来，自动体外除颤器（AED）作为一种便携、易于操作的心脏急救设备，正加速走进公共场所。当心脏骤停发生时，这些“救命神器”能否找得到、用得上？记者就此展开调查。

近年来，自动体外除颤器（AED）作为一种便携、易于操作的心脏急救设备，正加速走进公共场所。当心脏骤停发生时，这些“救命神器”能否找得到、用得上？记者就此展开调查。

“救命神器”加速铺开

陆军军医大学西南医院心血管内科副主任医师卞士柱说，AED的工作原理是通过电极片精准分析患者心律，一旦确认为可电击心律，施救者按下放电键后便可释放电击电流，帮助心脏重启正常节律。AED搭载全程语音引导，即使没有医学专业背景的人，也能完成施救，故被称为“救命神器”。

“心脏骤停后的有效抢救时间只有宝贵的‘黄金四分钟’，每延误1分钟，患者生存率就下降7%至10%。”卞士柱说，相关研究数据显示，我国每年院外心脏骤停数量庞大，其中七成以上发生在医院外，居民社区更是高发地带。传统急救力量难以在几分钟内抵达现场，要让“黄金四分钟”真正发挥作用，必须依靠公众自救互救，前置布设AED已是迫在眉睫的公共安全课题。

国家卫健委于2021年12月印发《公共场所自动体外除颤器配置指南（试行）》，建议各地优先保障重点公共场所，加大配置密度，鼓励大型企事业单位、体育和文娱场所、学校等人员密集场所优先配置。重庆市卫生健康委相关负责人说，这一政策的出台，为各地加大AED配置提供了明确的技术依据和行动路径。

在政策引导下，各地持续加大AED配置力度。北京今年力争实现每10万常住人口AED配置超过50台，并设立100个社会急救技能普及培训点。上海计划今年新增配置AED设备6000台，定点投放于居民小区和重点公共场所。

找得到，才能用得上

设备加速铺开，另一个问题随之而来：危急时刻，怎样快速找到身边的AED？

AED与急救培训讲师童欢介绍，微信小程序是查询AED最便捷的入口之一。在微信中搜索“AED地图”等关键词，会出现多个主流AED相关小程序。打开位置权限后，系统会自动显示附近的AED点位，点击即可导航前往。有的小程序还具备“一键呼救”功能，可呼叫附近具有急救技能的志愿者前来施救。

不少城市上线了本地化小程序。杭州的“杭州AED在线”、福建的“福建AED地图”、上海的“随申办”内嵌AED设备电子地图，均能实时显示设备位置、距离等信息。

重庆市卫生健康委相关负责人介绍，重庆AED电子地图已集成到“渝快办”App，可查询2公里内的点位并导航取用。同时，AED电子地图公众端还设置了信息填报端口，非公共场所的AED也可通过“信息录入”端口填报，由属地卫生健康部门审核后纳入平台。

然而，线上AED信息尚未形成统一、精准的“一张图”。记者实测发现，有的AED电子地图显示附近1公里内有4处设备，有的地图却在同一位置显示附近没有任何设备。专家指出，AED配置主体多元，政府采购、社会捐助、场所自筹等形式并存，导致信息分散，不同厂家的数据有待共享。

也有受访群众说，AED电子地图往往需要从特定小程序中获取，如果从未听说过，很难在急救现场临时想起使用。而多个平台并存，反而让人“不知道该信哪一个”。

线下“肉眼搜寻”也是关键时刻的备用方案。童欢说，AED通常存放在壁挂式的红色、绿色、橙色等颜色的箱体中，箱体印有醒目的白色心形闪电标识和“AED”字样。在地铁站的安检口旁、商场服务台和电梯间旁，写字楼大堂、健身房器械区、公园服务台也是常见摆放点。也可求助保安或工作人员，他们通常对设备位置最熟悉。

专家指出，在线下取用时，AED还存在设备不显眼、设备箱体被上锁等问题。童欢说，还有设备设置了扫码开门等取用限制，紧急情况下难以第一时间取出使用。此外，部分设备配置时间较早，可能存在电池失效等隐患。

针对上述问题，多地卫生健康部门建议在公共场所建立AED设备巡检维护制度，定期巡查保障设备正常运行，落实“谁主管，谁负责”原则。重庆市卫生健康委相关负责人介绍，当地已建立AED布设、运维管理正向要求与禁止性约束两类清单，其中明确AED设备箱体不得上锁、不得设置扫码开门等取用限制等。

拿到AED之后：“听它说，跟它做”

找到了AED，不会用怎么办？AED的用法可归纳为“听它说，跟它做”。具体操作分四步：

开机：取出设备、打开电源，跟随语音提示操作；

贴片：解开患者上衣，按图示将电极片贴在患者裸露的胸部对应位置；

分析：大声提示周边人员全部远离患者身体，让AED自动分析心律，此阶段禁止触碰患者；

电击：若提示需要除颤，待充电完成后，再次确认无人接触患者后，按下放电按钮。电击结束后，立即继续进行心肺复苏，直至急救人员到达。

掌握急救技能同样不可或缺。重庆市红十字会组宣部副部长陈锐说，高质量心肺复苏配合AED使用，能大幅提高抢救成功率。目前重庆市完成AED操作培训并取得相关证书的人员约30万人，占全市常住人口比例约1%。近两年来，持证人员年均新增6万余人，培训规模稳步增长。

童欢提示，在附近没有AED的情况下，高质量心肺复苏是保命的第一前提，而这种胸外按压的急救技术，通过红十字会微信公众号等渠道的视频课程即可自学。

从有没有，到找得到，再到会不会用，AED普及仍面临挑战。既要继续加大配置，也要完善标识指引、电子地图、日常巡检等配套机制，还要推动急救知识培训持续下沉。只有更多人了解AED、敢于使用AED，“救命神器”才能更好发挥作用、守护生命安全。

来 源：新华网

原标题： 生活观察｜公共场所AED配置和使用情况探访

记者 周文冲

本文转自：温州新闻网 66wz.com