我国研发出具有“电子共振”结构的钙钛矿光伏电池
记者7月22日从苏州大学获悉，该校李耀文、陈先凯与东南大学张天恺等3名学者合作，提出“电子共振”策略，以解决柔性钙钛矿光伏电池效率不高、稳定性弱等难题。相关成果22日由国际学术期刊《自然》在线发表。
据论文共同通信作者之一的李耀文介绍，与质地坚硬的晶硅光伏电池板不同，钙钛矿光伏电池被认为是下一代光伏技术的重点研发方向。它具有轻、薄、柔的特点，应用场景广泛，不仅可用作未来空间站、深空探测基地的理想能源器件，还能附着在衣物表面，甚至可以紧贴皮肤，实现“哪里能晒太阳，哪里就能发电”。
但目前，柔性钙钛矿光伏电池的自组装单分子界面材料，在长时间高温光照条件下容易脱附失效，成为限制这种电池寿命的主要因素之一。
2025年12月11日，李耀文（右一）指导团队师生检测柔性钙钛矿光伏电池。（苏州大学供图）
团队融合材料化学、界面物理、理论计算、器件工程等学科，历经5年攻关，从分子内部电子结构出发，设计并合成了具有“电子共振”结构的自组装单分子界面新材料。
“‘电子共振’效应让分子与柔性电极间实现了共价键合。”李耀文告诉记者，团队用这种新材料制备了样品，经第三方权威机构认证，光电转化效率达26.64%，在高温下以最大功率点追踪运行1080小时，效率仍维持在初始值的99%以上，多项稳定性测试结果达到国际标准。
《自然》审稿专家认为，单分子界面材料是一个热门研究领域，以往不少研究关注其局部性能的优化，此次研究则聚焦界面材料与柔性电极间的脱附现象，提出了新的研究方向。
李耀文表示，团队正筹备将此次研究成果转入中试环节，加快推动钙钛矿光伏电池产业化。
来 源：新华网
记者 陈席元
本文转自：温州新闻网 66wz.com
相关新闻
为你推荐
-
人民日报：打造贴近群众生活的园博会外地媒体看温州07-23
-
用三把“密钥”解码“创新温州”社会07-23
-
温州首单“邮转跨”业务成功落地社会07-23
-
让“幸福拼图”持续扩圈 温州推进一刻钟便民生活圈提质升级社会07-23
-
酿酒的人家为何摆着五百坛卖不出去的酒？温州这家人20多年守住“诚信”二字社会07-23
-
从公园到交通枢纽 探访“垃圾不落地”的日常图景社会07-23
-
注射了10支抗五步蛇毒血清仍被截肢不见好 宁波蛇伤患者辗转温州救治社会07-23
-
7月24日，温州轨道交通行车间隔有调整！社会07-23
-
清凉狂欢！温州乐园奇妙美人鱼水世界酷爽迎客社会07-23
-
何时重返个人慢棋巅峰？丁立人回应：顺其自然社会07-23