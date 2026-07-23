新华网 2026-07-23 10:24:50

世界银行高级副行长兼首席经济学家因德米特·吉尔22日在接受媒体采访时说，美国和伊朗冲突再次升级可能推高通胀和利率，让今年全球经济增速降至1.3%。

世界银行高级副行长兼首席经济学家因德米特·吉尔22日在接受媒体采访时说，美国和伊朗冲突再次升级可能推高通胀和利率，让今年全球经济增速降至1.3%。

吉尔说，鉴于中东战事的高度不确定性，世行在6月的经济预测中模拟了三种结果，冲突持续6个月或更久的最糟糕情形已近乎成为现实。在此情形下，今年全球通胀率将达到4.5%。

他说，长期冲突以及对中东地区石油基础设施的破坏，还将扰乱农业所需的化肥、氦气和硫黄的运输，加剧粮食不安全状况，引发一系列连锁反应。

吉尔还表示，那些尚未从新冠疫情中恢复过来的贫穷国家可能因此面临更严重的粮食不安全问题，而高负债国家在教育、健康和其他关键服务上的支出可能因利率攀升而受到冲击。一旦通胀加速，高负债国家可能在几个月内就会面临严重的偿债问题。

世界银行在6月发布的《全球经济展望》报告中预计，今年全球经济增速将从2025年的2.9%放缓至2.5%，为新冠疫情以来最低水平。

来 源：新华网

原标题： 世行警告美伊继续冲突或让全球经济增速降至1.3%

记者 刘亚南

本文转自：温州新闻网 66wz.com