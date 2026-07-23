国家体育总局解读《体育强国建设“十五五”规划》

新华网 2026-07-23 10:26:31

经国务院同意，国家体育总局近日发布《体育强国建设“十五五”规划》（以下简称《规划》）。国家体育总局政策法规司负责人对《规划》进行了解读。

经国务院同意，国家体育总局近日发布《体育强国建设“十五五”规划》（以下简称《规划》）。国家体育总局政策法规司负责人对《规划》进行了解读。

问：请介绍一下《规划》出台的背景。

答：“十四五”期间，在以习近平同志为核心的党中央坚强领导下，《“十四五”体育发展规划》确定的各项任务顺利完成，我国跻身世界体育大国、奥运强国之列，体育事业的发展进步成为中国式现代化建设成就的一个缩影。党的二十届四中全会提出“统筹推进群众体育和竞技体育发展，加快建设体育强国”，为做好“十五五”时期体育工作指明了方向。

2月19日，宁忠岩在赛后庆祝。当日，米兰-科尔蒂纳冬奥会速度滑冰男子1500米决赛在意大利米兰举行。中国选手宁忠岩夺得冠军，并刷新奥运纪录。新华社记者 李京 摄

“十五五”时期是基本实现社会主义现代化夯实基础、全面发力的关键时期，也是体育强国建设全面提速、全面提质的重要阶段，体育事业发展既面临难得机遇，也面临严峻挑战。从国际看，国际局势变乱交织，百年变局加速演进，国际奥林匹克运动变革加速，洛杉矶奥运会和阿尔卑斯冬奥会竞争更加激烈，备战难度和不确定性显著增加。从国内看，党和国家将体育提升到前所未有的重要位置，赋予体育在全面建设社会主义现代化国家、实现中华民族伟大复兴进程中展现更大作为的时代责任和历史使命。我国综合国力提升为体育事业提供了坚实保障，群众健身意识显著增强，多层次多样化体育需求更显迫切。

本次系体育领域规划首次纳入国家级专项规划。

在宁夏银川市金凤区览山公园举行的全民健身主题活动上，群众参加百人功夫扇展演（2025年6月10日摄）。新华社记者 王鹏 摄

问：请介绍一下本《规划》的基本框架及与国家“十五五”规划纲要衔接的情况。

答：《规划》由11个部分构成，分三大板块。

第一部分为总论，提出指导思想，明确总体目标以及主要领域发展指标；第二至第十部分为分领域部署的重点任务；第十一部分为保障措施。

《规划》与国家“十五五”规划纲要衔接主要有六方面：

一是构建新发展格局。落实建设强大国内市场、大力提振消费等要求，完善体育产业体系、发展赛事经济和户外经济、壮大冰雪经济、优化体育业态和消费环境等。

二是保障和改善民生。落实积极发展群众体育、强化青少年健身普及等要求，完善全民健身公共服务体系，丰富赛事活动，深化体教融合，提升便利可及度等。

7月20日，孩子们在河北省石家庄市全民健身中心进行游泳基础训练。新华社发（梁子栋摄）

三是建设健康中国。落实推动体育场地设施建设等要求，实施群众身边“小而美”的场地设施建设工程，推动体卫融合，加强科学健身指导等。

四是繁荣发展社会主义文化。落实精神文明建设等要求，做大做强“中华体育精神颂”文化品牌，丰富体育文化产品和平台，加强赛场文明培育，推动中华传统体育走出去等。

2025年2月11日，在哈尔滨冰雪大世界园区举行的“中华体育精神颂·哈尔滨亚冬会站”活动中，举重奥运冠军李雯雯（左一）、游泳奥运冠军潘展乐（右一）和两名参加活动的小朋友合影。新华社发

五是统筹发展和安全。落实强化底线思维、防范化解风险等要求，提升依法治体水平，推进反兴奋剂斗争，狠抓体育行业作风，强化体育安全保障等。

六是促进区域协调发展。推动体育融入区域协调发展战略，统筹城乡体育基础设施一体化建设，鼓励跨地区联合举办体育赛事。

这是2025年10月12日拍摄的2025年全国和美乡村篮球大赛总决赛现场（无人机照片）。新华社发（袁福洪摄）

问：请介绍一下《规划》在推动体育重点领域工作方面的具体部署。

答：《规划》设置五项主要指标：到2030年，人均体育场地面积达到4平方米左右，经常参加体育锻炼人数比例达到40%左右，国民体质优良率达到31.1%，获得世界冠军数量位居前列，体育产业总规模超过7万亿元。具体部署如下：

一是完善全民健身公共服务体系。全面提高全民健身公共服务水平，统筹城乡体育基础设施一体化建设，推动场地设施适老化、适儿化、无障碍改造。加强全民健身场地设施建设，鼓励挖掘“金角银边”。推动全民健身与全民健康深度融合，深化体卫融合。丰富群众赛事活动，完善组织体系，加强科学健身指导。

4月19日，2026年云南石屏异龙湖马拉松在云南省红河哈尼族彝族自治州石屏县异龙湖畔鸣枪开跑。新华社记者 陈欣波 摄

二是改革完善竞技体育管理体制和运行机制。完善新型举国体制。推动竞技体育向以“633”项目为重点的全面发展战略转型。提升科学选材和训练水平。建立现代化竞技体育赛事体系。打造能征善战、作风优良的国家队，做好奥运会、亚运会等备战参赛工作，完善选拔机制。加快职业体育发展。

三是加强青少年体育工作。深化体教融合，探索建立“小学—初中—高中”贯通的三大球后备人才培养体系。提升青少年身心健康水平，聚焦近视、肥胖、脊柱侧弯、心理健康等重点问题，高质量开展身心健康试点。完善青少年赛事体系。加强后备人才培养，发挥体校的主渠道作用。

1月14日，在根河市业余体校，队员们在进行体能训练。新华社记者 徐嘉懿 摄

四是推进“三大球”振兴发展。持续深化足球治理改革，大力发展青少年足球，持续推动校园足球普及，推进全国足球发展重点城市建设和西部地区体教融合足球青训体系试点。完善篮球管理体制，布局篮球综合改革试点，实施优秀人才海外培养工程、高水平教练员留学计划和裁判员水平提升计划。加强排球校园推广普及，推动改革试点，健全“大国家队”模式。

五是加快体育产业提质扩容升级。完善现代化体育产业体系，推动健身休闲业、竞赛表演业、体育用品制造业高质量发展，推动商旅文体健融合。大力发展赛事经济，发挥城市联赛、村系列赛事带动作用。提升户外运动水平，巩固和扩大“带动三亿人参与冰雪运动”成果。培育新业态、新场景、新模式，激活“银发经济”“亲子经济”。

5月23日，在“东北超”第二现场——沈阳人民广场，观众一边通过大屏幕观看“东北超”赛事直播，一边品尝在现场购买的特色小吃。新华社记者 韩赫 摄

六是促进体育文化繁荣兴盛。传承弘扬中华体育精神，做大做强“中华体育精神颂”文化品牌，抵制庸俗低俗思想侵蚀，培育健康项目文化。丰富体育文化产品和平台。加强赛场文明培育，制定赛场文明行为准则，加强体育“饭圈”乱象整治。健全体育舆论引导机制和舆情应对机制。

七是深化对外及对港澳台体育领域交流合作。服务国家外交大局，推动体育成为元首外交经常议题。提升国际体育话语权，深化与国际奥委会、亚奥理事会等重要组织的战略伙伴关系，推动中华传统体育走出去。加强与港澳台交流合作，巩固第十五届全运会成果，建设粤港澳体育湾区，巩固和完善两岸交流机制。

2025年11月9日，广东省体育代表团、香港特别行政区体育代表团和澳门特别行政区体育代表团在第十五届全国运动会开幕式上共同入场。新华社记者 赖向东 摄

八是提升体育发展支撑能力。提升体育教育质量和水平，推动高等体育院校（系）创新发展。推动高水平体育科技自立自强。加强高素质专业化体育人才队伍建设，实施更开放的体育人才引进政策。推动区域体育协调发展，更好发挥体育在服务区域战略、特殊类型地区振兴等方面的作用。

九是提升安全治理水平。提升依法治体水平，推进《全民健身条例》《反兴奋剂条例》等行政法规修订，完善地方体育执法机制，完善体育仲裁纠纷解决制度。坚决推进反兴奋剂斗争。提升体育彩票治理能力。狠抓体育行业作风，严肃整治行业乱象。强化体育安全保障。

6月5日，居民在泰州市姜堰区天目山街道北苑新村口袋公园健身休闲（无人机照片）。新华社记者 季春鹏 摄

《规划》提出8个专栏工程，即群众身边“小而美”的场地设施建设工程、运动项目布局优化工程、训练基地提升工程、重点项目后备人才综合提升工程、户外运动产业升级工程、体育科技创新工程、体育人才培养体系建设工程和“干净的反兴奋剂生态体系”建设工程。

来 源：新华网

原标题： 国家体育总局解读《体育强国建设“十五五”规划》

本文转自：温州新闻网 66wz.com