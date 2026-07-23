新华网 2026-07-23 10:28:17

法国议会21日通过一项旨在保护未成年人免受社交媒体潜在危害的法案，将禁止15岁以下未成年人访问社交媒体，以防止其接触可能引发焦虑或有害的内容。不过，对于法案能否顺利实施、年龄核验可操作性以及禁令是否会“治标不治本”等问题，法国政界、学界和媒体仍存在分歧。

法国议会21日通过一项旨在保护未成年人免受社交媒体潜在危害的法案，将禁止15岁以下未成年人访问社交媒体，以防止其接触可能引发焦虑或有害的内容。不过，对于法案能否顺利实施、年龄核验可操作性以及禁令是否会“治标不治本”等问题，法国政界、学界和媒体仍存在分歧。

根据法国议会通过的法案文本，除了在线百科全书、教育平台等少数例外，15岁以下未成年人不得访问在线平台提供的社交媒体服务。禁令拟于今年9月1日起对新注册账号执行，并于2027年1月1日起覆盖已有账号。

法国政府将该法案称为保护未成年人的重要突破。法国总统马克龙在社交媒体发布的一段视频中表示，法国在保护儿童和青少年方面“走在了欧洲前列”。

然而，不少人士对法案的执行前景存疑。社会党议员阿图尔·德拉波特质疑，距离9月1日生效仅剩很短时间，年龄核验方式仍未确定。极左翼政党“不屈法国”议员路易·布瓦亚尔认为，在已经实施类似法律的澳大利亚，大批未成年人已经找到了规避办法，法国新通过的法案“根本无法实施”。

法律层面的争议主要集中在法国权限与欧盟权限的边界。法国国务委员会指出，大型平台应履行的义务主要由欧盟《数字服务法案》统一规范，法国不能随意建立与欧盟规则并行的平台监管体系。法国巴黎－萨克雷大学法律学者朱莉·格罗夫－沙里耶认为，法国可以禁止未成年人访问社交媒体，但因权限受到欧盟法规限制而难以规定平台必须采取的具体措施，因此禁令能否从9月1日开始实施存在较大不确定性。

法国学术界的担忧主要在于“一刀切”禁令能否解决问题。法国成瘾联合会认为，把青少年心理健康恶化主要归因于屏幕，容易忽略贫困、不平等、家庭环境和社会焦虑等更复杂因素。（完）

来 源：新华网

原标题： 法国议会通过15岁以下社媒禁令 如何实施存争议

记者 罗毓

本文转自：温州新闻网 66wz.com