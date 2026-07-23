新华网 2026-07-23 10:29:08

近日举行的2026年中国二手车大会发布数据显示，今年前5个月，中国新车零售销量为814.8万辆，同期二手车交易量达809.5万辆，新车消费与二手车交易比例首次基本持平，反映出二手车市场潜力持续释放。

天津市民刘柯近日通过本地二手车经销商购入一辆比亚迪新能源二手车。“家里已有一辆燃油车，再买一辆新能源二手车主要用于短途代步。”他说，新能源二手车使用成本低，价格实惠，经销商出具的检测报告也较为详细。

如今，购买二手车的中国消费者正在增多。近日举行的2026年中国二手车大会发布数据显示，今年前5个月，中国新车零售销量为814.8万辆，同期二手车交易量达809.5万辆，新车消费与二手车交易比例首次基本持平，反映出二手车市场潜力持续释放。

政策支持进一步激发市场活力。今年5月，重庆推出全国首个省级二手车消费补贴政策，对符合条件的个人购买二手乘用车给予补贴。业内认为，此举将汽车消费支持范围进一步延伸至二手车市场，有助于促进二手车流通，加快新能源二手车规范化发展。

这是懂车帝线下门店展售的二手车（资料图片）。新华社发

二手车交易持续增长，其中新能源板块表现尤为突出。懂车帝二手车业务负责人赵志峰说，今年上半年，平台新能源二手车线上浏览及成交保持较快增长。消费者购买新能源二手车时，更加关注车辆品质、电池健康状况、三电检测报告和原厂质保剩余期限等因素，智能座舱、辅助驾驶等配置也越来越受到重视。同时，跨区域购车正成为新的消费趋势。

新能源二手车受到青睐还有一个原因，“新能源车不保值”的刻板印象正在改变。中国汽车流通协会联合汽车数据服务平台精真估发布的《2026上半年中国汽车保值率研究报告》显示，2026年上半年，燃油车三年平均保值率为46.07%，新能源车为44.8%，两者差距进一步缩小。

在新能源二手车市场中，中国国产品牌流通热度持续提升。赵志峰分析，近年来国产品牌新能源新车销量快速增长，扩大了二手车流通的基础盘。同时，国产品牌不断丰富产品供给，覆盖不同价位和消费需求，为消费者提供了更多选择。

商务部数据显示，2025年中国二手车交易量首次突破2000万辆，其中跨省转籍率达31.1%。二手车流通效率不断提升，也为汽车消费形成良性循环提供了支撑。

中国汽车流通协会乘用车市场信息联席分会秘书长崔东树指出，自2020年以来，全国二手汽车交易登记量已连续6年超过汽车新车注册登记量，异地交易登记改革措施进一步便利百姓和企业办事，促进了二手车流通。

中国汽车流通协会副会长罗磊表示，随着汽车保有量持续增长，以及“以旧换新”等政策持续推进，新能源和出口等领域将继续为二手车市场发展提供新的增长空间。

来 源：新华网

原标题： 新能源二手车渐成中国消费新热点

记者 毛振华、宋瑞

本文转自：温州新闻网 66wz.com