新华网 2026-07-23 10:30:03

连日来，俄罗斯与乌克兰大规模互袭。俄军数轮高强度打击乌方军工目标及港口设施，乌军则纵深袭击俄后方重要工业设施和物流枢纽。有人认为俄乌冲突正呈现出攻防重点转向对方“大后方”的趋势，但分析人士预计双方虽会继续远程打击对方后勤补给体系，但很难改变当前“有限战争”的整体局面。

连日来，俄罗斯与乌克兰大规模互袭。俄军数轮高强度打击乌方军工目标及港口设施，乌军则纵深袭击俄后方重要工业设施和物流枢纽。有人认为俄乌冲突正呈现出攻防重点转向对方“大后方”的趋势，但分析人士预计双方虽会继续远程打击对方后勤补给体系，但很难改变当前“有限战争”的整体局面。

互打后方

过去几天，俄乌针对对方后勤物流补给体系实施大规模纵深互袭。乌总统泽连斯基在社交媒体发文称，乌方对俄远程打击行动目标分布广、纵深跨度大。俄总统普京则释放强硬信号，表示俄将以加倍回击。

在俄罗斯一方，17日夜间开始，乌军袭击了俄莫斯科州和坦波夫州两处物流中心，造成人员伤亡。按泽连斯基的说法，乌军打击的是俄军用来为无人机和导航设备生产提供零部件的物流枢纽。19日晚至20日凌晨，400多架乌克兰无人机袭击了莫斯科及周边地区，莫斯科市市长称之为乌方迄今对该地区规模最大的袭击之一。21日，俄国防部确认，俄方前夜在本土多个地区及亚速海、黑海上空拦截并摧毁了超过200架乌克兰无人机。

这是7月19日在乌克兰基辅市舍甫琴科夫斯基区拍摄的一栋在袭击中受损的办公楼。新华社记者李东旭摄

在乌克兰一边，乌媒19日报道，俄军当天凌晨对乌首都基辅发动了自2022年2月冲突升级以来最大规模、最密集的一次弹道导弹袭击。俄军40分钟内向基辅发射了约40枚弹道导弹，包括“伊斯坎德尔-M”、“锆石”和S-400等多种型号。俄国防部后确认，俄方的打击目标是乌军用物资和燃料存储设施。20日至21日，俄军还打击了敖德萨港等乌港口设施、乌远程无人机装配和储存设施以及能源和交通基础设施等。

中国现代国际关系研究院欧亚研究所副所长陈宇指出，当前俄乌博弈的焦点是彼此的“大后方”，双方对对方后勤物流补给领域的打击规模较此前有所扩大。

互有考量

分析人士指出，俄乌近期将打击目标转向对方的后方，可谓各有心思。

对乌克兰而言，传统地面攻势难以改变战局，通过袭击俄方的后勤补给体系，可削弱俄军前线作战的能力。同时，乌方将打击目标延伸到与俄民生相关的基础设施领域，试图加剧俄方经济困境，激化民间负面情绪。英国皇家三军研究所文章分析认为，乌方通过持续打击俄罗斯能源等关键设施，将纵深作战转化为对俄经济体系的压力。分析人士认为，此举或进一步加剧俄社会不安和焦虑，令俄政府承受更大舆论压力，降低俄社会对冲突的承受力。俄军事专家阿列克谢·安皮洛戈夫还认为，乌方升级对俄打击也有国内政治的考量——用展示乌军作战能力和战斗意志的方法来抵消近期更换防长给民众带来的心理不安。

7月2日凌晨，乌克兰基辅市左岸遭袭后升起浓烟。新华社记者李东旭摄

对俄罗斯而言，俄军事专家瓦西里·丹迪金分析认为，打击乌后方有多重价值。一方面，打击乌境内无人机组装车间、导弹零部件存储仓库等，可压缩乌军远程打击装备产能，摧毁乌军工生产链，从源头削弱其突袭俄本土的能力。另一方面，有针对性地打击敖德萨、切尔诺莫斯克、尤日内等乌方接收军援、出口粮油的核心枢纽，可切断乌外援通道，重创乌外汇收入，削弱乌长期作战能力。再有，打击乌重点基础设施还可促使乌克兰的盟友调整对乌政策，给俄罗斯增加谈判筹码。

难改战局

多名专家判断，俄乌双方后续还会继续远程打击破坏对方的后勤补给体系和关键基础设施，消耗对方作战能力和战斗意志。但这一策略可能会将战争的冲击延伸到社会经济各个层面，让双方在冲突螺旋升级的风险中持续消耗国力。

乌媒分析指出，新上任的乌代理国防部长叶夫根尼·赫马拉拥有丰富的敌后特种作战与跨境远程打击经验，这一人事变动意味着乌军已从此前注重“军工数字化改革”转向“实战化远程纵深打击”。此外，乌军已成立远程打击司令部，以统筹协调无人机、巡航导弹及弹道导弹部队，力求实现对俄纵深目标的系统性、持续性打击。

对俄罗斯而言，俄军事专家尤里·克努托夫认为，俄军接下来的远程打击行动将继续重点针对乌方的军工生产和物流体系，以进一步削弱乌方武器装备生产和补充能力，以及破坏乌军后勤保障和持续作战能力。

陈宇指出，俄乌互袭对方的后方，在短期内并不会改变冲突整体态势。经过多年消耗，俄乌双方的经济能力、军事动员能力以及武器装备生产能力都受到不小冲击，加之贸然升级战争会给双方带来新的风险，俄乌很难突破当前的对抗模式。

来 源：新华网

原标题： 国际观察｜俄乌互打对方“大后方”的考量

记者 耿鹏宇

本文转自：温州新闻网 66wz.com