安徽潜山、四川绵阳这些涉灾视频是谣言（2026·07·23）

全国网络辟谣 2026-07-23 18:32:02

辟 谣 关于安徽潜山、四川绵阳，这些涉灾视频均是谣言

详情：近期，网络上出现“潜山暴雨致人死亡”“四川绵阳山体滑坡灾害致8人死亡”等涉灾视频，经核实，均系谣言。

安徽潜山一网民孙某某发布某河道涨水实拍视频，并配文“大雨过后河道水面瞬间暴涨，淹死了几个”。经查，孙某某为博取关注，吸粉引流，明知其发布的视频系河道管理人员在开展正常安全巡查工作，仍刻意歪曲事实，虚构暴雨致人溺亡的汛情信息，误导公众。

网民石某在某视频平台发布“山体滑坡灾难，跑出来站路边看！8人没了”视频，并配定位为绵阳市安州区花荄镇雍峙村。经四川绵阳网警核查，绵阳近期并未发生山体滑坡。

孙某某、石某炮制不实信息，已被公安机关依法予以行政处罚。（来源：安徽网络辟谣平台、@绵阳辟谣、绵阳网警）

误 区 洪水泡过的家电擦干就能用？

真相：这是个常见误区。洪水不仅是水，还常夹带泥沙、盐分、有机物和各种污染物，导电性比普通自来水更强。这些污物会顺着散热孔、接口、按键缝隙等进入家电内部。即使外壳已经擦干，电路板、接插件等内部元件仍可能残留水分和污物。如果此时贸然通电，轻则造成短路、烧毁元件，重则可能引发漏电、触电等安全事故。

此外，洪水中的泥沙还可能卡住机械部件，加速磨损；长期潮湿也会使金属零件生锈、电子元件腐蚀，即使当时能够开机，也可能留下安全隐患。

因此，洪水浸泡后的家电不要急着插电使用。应先切断电源，充分自然晾干，并根据家电受损情况联系品牌售后或专业维修人员检查，确认内部已经清洁、干燥且绝缘性能正常后，再恢复使用。（来源：@科学辟谣）

关 注 中央网信办、应急管理部部署开展汛期灾害事故违法不良信息集中清理整治

详情：为有效阻断汛期灾害事故违法不良信息传播，进一步规范汛期灾害事故信息发布行为，防止违法不良信息误导公众、干扰救援秩序，近日，中央网信办和应急管理部联合印发通知，在全国范围内部署开展汛期灾害事故违法不良信息集中清理整治。

《通知》重点整治五类突出问题：一是移花接木与恶意剪辑类问题。恶意剪辑国外或外地发生的灾害事故影像资料，选择性摘取片面信息，通过去水印、改标题、换字幕等手段，伪装成发生在本地的实时灾情，混淆视听、误导公众。二是旧闻翻炒与历史嫁接类问题。将往年甚至几十年前发生的灾害事故现场图片或视频重新包装，删除原始时间信息，谎称即时新闻，渲染恐慌情绪。三是夸大其词与虚构数据类问题。杜撰编造受灾情况，刻意捏造夸大伤亡人数、房屋损毁数量、经济损失规模等核心数据，或篡改灾害等级、虚构次生灾害，干扰救援秩序。四是编造险情与冒充权威类问题。编造“水库溃坝”“堤防决口”“化工厂泄漏”等严重虚假险情，盗用官方机构、主流媒体名义或标识，伪造公文格式，发布虚假公告，损害政府公信力。五是技术伪造与借机诈骗类问题。利用AI生成、拼凑剪辑、剧情摆拍等手段，制作灾情图片或视频，杜撰事故现场、救援细节等。假借灾情发布虚假募捐链接、求助二维码等，导致公众财产损失和个人信息泄露。（来源：“网信中国”微信公众号）

通 报 公安机关持续严厉打击编造传播涉汛等涉灾网络谣言，公布20起典型案例

详情：为有力保障防汛救灾工作，公安机关网安部门依托“净网—2026”专项行动，持续严厉打击编造传播涉汛等涉灾网络谣言违法犯罪活动。公安部网安局再次公布20起典型案例：

1.河北承德网民陈某（男，45岁）为博取关注、吸粉引流，利用AI工具生成内容为“宽城因降雨地面塌陷造成车辆落入水中”等虚假视频，在微信平台发布，误导大量网民关注和讨论，造成部分当地网民的恐慌，影响防汛救灾工作正常开展。目前，陈某已被属地公安机关依法行政处罚。

2.山西吕梁网民张某某（男，52岁）为博取关注、吸粉引流，利用AI工具生成内容为“重庆洪峰冲断铁路桥梁”“高楼突发火灾”等虚假视频，在抖音平台发布，误导大量网民关注和讨论，造成部分当地网民的恐慌，影响防汛救灾工作正常开展。目前，张某某已被属地公安机关依法行政处罚。

3.黑龙江牡丹江网民高某某（男，61岁）为博取关注、吸粉引流，利用AI工具生成内容为“牡丹江大水，人员被困，房屋被冲毁”等虚假视频，在快手平台发布，误导大量网民关注和讨论，造成部分当地网民的恐慌，影响防汛救灾工作正常开展。目前，高某某已被属地公安机关依法行政处罚。

4.广东惠州网民李某（男，29岁）为博取关注、吸粉引流，利用AI工具生成内容为“重庆4.8级地震！市民惊魂逃生，余震不断”等虚假视频，在百度平台发布，误导大量网民关注和讨论，造成部分当地网民的恐慌，影响防汛救灾工作正常开展。目前，李某已被属地公安机关依法行政处罚。

5.重庆网民张某某（男，53岁）为博取关注、吸粉引流，利用AI工具生成内容为“西彭镇发生特大洪水”等虚假视频，并虚构自己跳入洪水中救援的情节，在抖音平台发布，误导大量网民关注和讨论，造成部分当地网民的恐慌，影响防汛救灾工作正常开展。目前，张某某已被属地公安机关依法行政处罚。（来源：“公安部网安局”微信公众号）

来 源：全国网络辟谣

本文转自：温州新闻网 66wz.com