没有悬念！苍南队打败泰顺队拿下淘汰赛席位

温州新闻网 2026-07-23 21:15:00

温州网讯（记者 温婉）101比47！7月23日晚上，浙BA温州市预选赛B组迎来最后一轮大战，由苍南队客场迎战泰顺队。最终，实力更胜一筹的苍南队击败泰顺队，拿下淘汰赛席位。

比赛一开场，双方就进入了对攻节奏。苍南队9号选手雷鸣率先拿下2分，但泰顺队99号选手叶澳传手感热得发烫，三分球2投2中，单节拿下8分。首节战罢，两支队伍17:17打平。

到了第二节比赛，开场前五分钟，99号选手叶澳传依旧保持100%命中率。可惜，苍南队展现出极强的比赛韧性，步步紧逼，越打越勇。面对苍南队强势的防守压迫，泰顺队频频失误。半场战罢，苍南队以47:28，暂时领先泰顺队。

下半场易边再战，虽然泰顺队回敬了一波波攻势，但苍南队凭借稳扎稳打，依然将领先优势保持到了终场，以101:47赢下这场淘汰赛席位。

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