没有悬念！苍南队打败泰顺队拿下淘汰赛席位
温州新闻网 2026-07-23 21:15:00
温州网讯（记者 温婉）101比47！7月23日晚上，浙BA温州市预选赛B组迎来最后一轮大战，由苍南队客场迎战泰顺队。最终，实力更胜一筹的苍南队击败泰顺队，拿下淘汰赛席位。
比赛一开场，双方就进入了对攻节奏。苍南队9号选手雷鸣率先拿下2分，但泰顺队99号选手叶澳传手感热得发烫，三分球2投2中，单节拿下8分。首节战罢，两支队伍17:17打平。
到了第二节比赛，开场前五分钟，99号选手叶澳传依旧保持100%命中率。可惜，苍南队展现出极强的比赛韧性，步步紧逼，越打越勇。面对苍南队强势的防守压迫，泰顺队频频失误。半场战罢，苍南队以47:28，暂时领先泰顺队。
下半场易边再战，虽然泰顺队回敬了一波波攻势，但苍南队凭借稳扎稳打，依然将领先优势保持到了终场，以101:47赢下这场淘汰赛席位。
本文转自：温州新闻网 66wz.com
相关新闻
为你推荐
-
人民日报：打造贴近群众生活的园博会外地媒体看温州07-23
-
用三把“密钥”解码“创新温州”社会07-23
-
温州首单“邮转跨”业务成功落地社会07-23
-
让“幸福拼图”持续扩圈 温州推进一刻钟便民生活圈提质升级社会07-23
-
酿酒的人家为何摆着五百坛卖不出去的酒？温州这家人20多年守住“诚信”二字社会07-23
-
从公园到交通枢纽 探访“垃圾不落地”的日常图景社会07-23
-
注射了10支抗五步蛇毒血清仍被截肢不见好 宁波蛇伤患者辗转温州救治社会07-23
-
7月24日，温州轨道交通行车间隔有调整！社会07-23
-
清凉狂欢！温州乐园奇妙美人鱼水世界酷爽迎客社会07-23
-
何时重返个人慢棋巅峰？丁立人回应：顺其自然社会07-23