坚定不移深化国资国企改革 张振丰在市国资委调研调度

温州日报 2026-07-24 08:15:00

昨天，省委常委、市委书记张振丰在市国资委调研调度。

温州网讯 7月23日，省委常委、市委书记张振丰在市国资委调研调度时强调，要深入学习贯彻习近平总书记关于深化国资国企改革发展的重要论述和考察浙江重要讲话精神，牢固树立和践行正确政绩观，坚定不移深化市属国资国企改革，聚焦中心、把握大势、服务大局，以党建引领推动业务提质、管理提效、队伍建强，当好高质量发展“主力军”，为做强“一圈一极一中心”贡献国资国企更大力量。

在市国资委，张振丰察看温州市“国资大脑”综合管理系统平台，了解国资国企数智化监督管理工作情况，强调要聚焦优服务、提效益，强化国有资产统筹管理，精准研判风险，强化隐患管控，动态推进治理，为国资国企做强做优做大保驾护航。image.png

听取相关工作情况汇报后，张振丰对市国资委近年来服务大局有力有为、促进国资战略优化、党建引领监管提效等方面成果给予充分肯定。他指出，民营经济强，是温州的鲜明标识；国资国企强，是温州的战略所需。发展越是迈向更高台阶，城市能级地位越是凸显，外部形势越是复杂多变，就越需要国资国企挺膺担当、冲锋在前，发挥好基础性、战略性、引领性作用。要深入领会坚持和落实“两个毫不动摇”的理论内涵和实践要求，着眼大局全局，聚焦主责主业，创新探索模式，做强做优做大，不断增强核心功能、提升核心竞争力，在服务推动高质量发展中展现更大担当作为。

张振丰强调，要在推动创新温州建设全面成势中勇挑重担，抢抓人工智能、商业航天、低空经济等新赛道机遇，强化顶层设计，畅通“募投管退”良性循环，做到投早、投小、投长期、投硬科技。要在推动产业能级战略跃升中勇挑重担，坚持市场化转型方向，“一企一策”优化传统核心主业与新型培育主业，增强产业带动力和行业融合力。要在推动中心城市能级跃升中勇挑重担，坚持社会效益和经济效益相统一，深度参与新一轮“强城行动”，加快推进重大项目建设和基础设施布局。要在推动共同富裕先行示范中勇挑重担，牢记“国企为民”初心使命，在民生保障、乡村振兴、稳岗就业等领域求实效、出实绩。

围绕深化市属国资国企改革，张振丰强调，要持之以恒、一抓到底，要把握好政府有为与市场有效、放得活与管得住等辩证关系，纵深推进各项改革任务落实。要强党建、优内控，压实全面从严治党主体责任，完善现代企业制度，把党的政治优势、组织优势转化为治企兴企实效。要降风险、守底线，完善管理制度，健全风险防控体系，提升风险防范能力。要明主业、强主体，推动国有资本向关系国计民生的重要行业和关键领域集中，向前瞻性战略性新兴产业集中，向具有核心竞争力的优势企业集中。要控总量、提质量，推动人员结构优化、机构规范管理、运行降本增效，展现实干争先新气象。

市领导陈应许、李宁参加调研调度。

来 源：温州日报

原标题： 张振丰在市国资委调研调度时强调

坚定不移深化国资国企改革 挺膺担当服务大局推动高质量发展

本文转自：温州新闻网 66wz.com