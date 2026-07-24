温州日报 2026-07-24 08:17:00

昨天，省委常委、市委书记张振丰参加“两个健康”直通车政企恳谈会。

温州网讯 昨天，省委常委、市委书记张振丰参加“两个健康”直通车政企恳谈会，与企业家代表一起学习习近平总书记关于服务业发展的重要论述，围绕贯彻落实全国、全省服务业大会部署要求，面对面听取意见建议，共谋思路、共解难题，政企联动加快专业市场转型升级、全面提升综合竞争力，推进服务业扩能提质和优质高效发展，为加快推动高质量发展建设共同富裕示范区市域样板提供有力支撑。

会上8位生产性服务业和专业市场的企业代表作了发言，分享交流企业发展情况和专业市场运营经验做法，分析当前短板，探讨破局思路，提出一系列意见建议。张振丰就企业关心的问题现场回应，明确下步思路举措，要求相关县（市、区）和市直部门负责人清单化抓好落实。

张振丰指出，以专业市场为代表的生产性服务业，是制造业高质量发展的重要支撑，也是城市发展迈向创新驱动的重要标识。温州具有制造业底盘扎实、温商资源渠道独特、民营经济活力强劲、城市承载空间充足、交通枢纽功能完善等综合优势。我们要坚定信心、找准路径，进一步突出需求牵引、改革攻坚、科技赋能、开放合作，紧扣温州“5+5+N”现代产业集群，加快构建与城市能级、产业发展、市场需求相匹配的生产性服务业体系，具体要做强生产配套端，强化检验检测、软件信息等服务支撑，加快提升产业层次；要做优研发设计端，大力引育AI应用服务商，培育壮大Token经济，健全工业设计服务体系；要做活市场流通端，深化“四港联动”，完善现代物流、跨境电商等服务配套，打造“买全球、卖全球”重要枢纽；要做实要素保障端，强化金融、人才、会展、知识产权等核心要素供给，确保生产性服务业发展行稳致远。

张振丰强调，专业市场是承载生产性服务业的核心平台，要坚持有效市场和有为政府、统筹布局和分类施策相结合，树立国际化视野，秉持数智化理念，构建集成化格局，加快实现从“收租房东”向“产业合伙人”的角色转变，从“交易卖场”向“产业服务综合体”的功能转变，从“批发集散地”向“城市新场景”的空间转变，从“深耕内贸”向“联通全球”的格局转变，全面提升产业组织、数字交易、供应链服务和全球资源配置能力，走出一条“市场迭代—服务业集聚—产业升级—反哺市场”之路。

张振丰要求，各地各部门要主动下沉一线排忧解难，精准高效落实惠企政策，用心用情解决涉企难题，改革创新优化助企服务，合力开创服务业和专业市场高质量发展新局面。

市领导陈应许、陈宽、王振勇参加活动。

来 源：温州日报

原标题： “两个健康”直通车举行服务业和专业市场专场

政企联动加快专业市场转型升级 推进服务业扩能提质和优质高效发展

记者 郑序

本文转自：温州新闻网 66wz.com