温州日报 2026-07-24 08:25:00

25个城市更新项目集中亮相，融资需求高达140亿元——昨天，全市城市更新项目投融资推介会举行。

温州网讯 25个城市更新项目集中亮相，融资需求高达140亿元——昨天，全市城市更新项目投融资推介会举行。市县住建部门、23家央国企、16家金融机构共百余位代表参加，政府搭台、项目登台、资本到场，三方合力打通城市更新融资“最后一公里”。

温州城市更新近年来势头正劲。2025年，全市重点项目完成投资超38亿元，撬动社会资本逾24亿元，成功入选中央财政支持示范城市并获最高等级A级评价。从老旧小区成片焕新到未来社区拔节生长，从低效空间逐一盘活到工业遗存与历史街区重焕光彩，金融“活水”始终是蝶变背后的重要力量。此次推介会应势而谋，正是要在政银企之间架一座更高效的桥梁。

现场25个项目按领域精准划分：老旧厂区与产业园区更新项目9个，总投资约77亿元；历史文化与老旧街区提升项目5个，总投资约33亿元；宜居安居类项目5个，总投资约46亿元；片区综合开发与生态文旅类项目6个，总投资约88亿元。项目总投资规模达244亿元，紧扣国家及我省城市更新重点方向，兼具政策属性与落地条件，其中融资需求约140亿元。

路演环节，6个项目登台亮相。鹿城区西部时尚新城南片区有机更新项目依托“中国鞋都”产业底蕴，以存量建筑翻新和空间重构为抓手，剑指时尚智造新高地；平阳县海西镇城新线片区项目统筹高端制造产业园与农文旅融合，已列为省级城市更新金融服务重点申报项目；龙湾区寺前街项目以老街人文为底色，规划艺术体验、特色餐饮、烟火主街、酷玩天地四大业态，打造开放式街区商业新地标。台上路演精彩纷呈，台下观众凝神细听。农业发展银行温州分行、交通银行温州分行等金融机构随后拿出信贷额度、利率优惠、审批流程等“硬核”政策支持，干货满满。

路演落幕，对接才真正开始。洽谈区内，25个项目分门别类静候“伯乐”，企业与金融机构围坐一起，就融资结构、还款来源、增信措施等核心问题反复推敲，共识在对话中凝聚。

来 源：温州日报

原标题： 温州城市更新搭台引活水 25个项目抛出140亿融资“绣球”

记者 邓帆慧

本文转自：温州新闻网 66wz.com