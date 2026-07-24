文成县委书记罗招政调研食用菌产业发展工作

文成发布 2026-07-24 09:17:00

7月23日下午，文成县委书记罗招政率队前往二源镇、铜铃山镇实地调研食用菌产业发展工作并召开座谈会。

7月23日下午，文成县委书记罗招政率队前往二源镇、铜铃山镇实地调研食用菌产业发展工作并召开座谈会。他强调，要深入贯彻落实习近平总书记关于“三农”工作的重要论述，立足文成实际，发挥比较优势，做大做强食用菌特色产业，全力推动农业增效、农民增收，为乡村全面振兴蓄势赋能。文成副县长郑宁等参加。

罗招政先后来到二源镇湖田村、铜铃山镇石门村食用菌智能方舱项目选址现场，实地踏勘地块地形地貌、区位条件与配套基础，详细听取项目前期规划、土地流转、基础设施配套及建成后预期效益等情况，并询问当前推进过程中遇到的实际困难和瓶颈，现场研究解决思路和办法。

座谈会上，文成县农业农村局汇报了全县食用菌产业发展及重点项目建设情况；南田镇、二源镇、铜铃山镇依次汇报了智能方舱项目点位情况、存在问题及下步举措；与会人员作了交流发言。

罗招政强调，要做实产业规划，坚持规划先行，结合各乡镇气候条件、土地资源和发展基础，科学布局食用菌产业带，明确发展定位与目标，绘好产业发展“蓝图”。要细化攻坚进度，紧盯智能方舱等重点项目建设时间节点，倒排工期、挂图作战，确保项目高标准建设、高效率推进。要推广多元模式，大力发展林下经济和设施农业，因地制宜推广多元化种植与经营模式，带动群众共同富裕。要做深项目储备，立足产业链延链补链强链，聚焦菌种研发、精深加工、冷链物流等关键环节，谋划和招引一批牵引性强、附加值高的大项目、好项目。要全力争取要素，主动向上对接沟通，积极争取资金、土地、林地等要素支持，为食用菌产业跨越式发展提供坚实支撑。要强化常态督查，建立健全常态化督导问效机制，以严督实导倒逼各项工作部署落地生根、见行见效。要优化政策保障，集成出台更具针对性的扶持政策，切实降低农户经营门槛与风险，提振产业发展的信心和底气。

来 源：文成发布

原标题： 罗招政调研食用菌产业发展工作

记者：夏季 夏晓强 郑坚坚

本文转自：温州新闻网 66wz.com