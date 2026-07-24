龙港发布 2026-07-24 10:32:54

7月23日，龙港市委人才工作领导小组会议召开，深入学习贯彻习近平总书记关于做好新时代人才工作的重要思想，进一步把人才这篇文章做深做实，为全市高质量发展提供实打实的人才支撑。

7月23日，龙港市委人才工作领导小组会议召开，深入学习贯彻习近平总书记关于做好新时代人才工作的重要思想，进一步把人才这篇文章做深做实，为全市高质量发展提供实打实的人才支撑。龙港市委书记林海涵主持会议并讲话。

会上，龙港市委组织部、龙港市经济发展局、龙港市社会事业局、龙港市国有资本运营集团有限公司等单位汇报人才工作情况；与会人员作交流发言。

在充分肯定前阶段工作成效后，林海涵指出，今年是“十五五”开局之年，做好人才工作意义重大。全市上下要始终从政治高度认识和把握人才工作，对标对表年度人才工作目标任务，以“坐不住、等不起、慢不得”的紧迫感，抓好人才引育留用各项工作，让更多人才扎根龙港、建功龙港，为全面展现名不虚传的全国新型城镇化改革策源地、全面展示名副其实的“改革名城·瓯越明珠”提供坚强的人才支撑和智力保障。

林海涵要求，要产才融合推动人才资源壮大，聚焦产业紧缺人才、前沿赛道人才和本土实用人才，坚持产业链布局到哪里，人才链就跟进到哪里，推动产业链、人才链深度融合、同频共振。要筑巢引凤打造人才科创高地，建强科技创新平台，提质产业承载平台，畅通成果转化平台，形成集聚人才的“强磁场”和培育人才、成就人才的“孵化器”。要用心用情优化人才服务生态，紧盯人才急难愁盼问题，办好“关键小事”，优化政策服务，强化城市认同感，让人才引得进、留得住、用得好。要协同联动汇聚人才工作合力，坚持党管人才原则，拧紧责任链条，强化保障支撑，浓厚干事氛围，以硬责任落实硬任务、以硬作风保障硬成效。

来 源：龙港发布

原标题： 市委人才工作领导小组会议召开

记者/邓雨薇 方崇杰 摄影/邓雨薇

本文转自：温州新闻网 66wz.com