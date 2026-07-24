乐清市委书记戴旭强开展“护安强城”夜访夜查工作

乐清发布 2026-07-24 10:32:55

7月22日，乐清市委书记戴旭强赴南塘镇开展“护安强城”夜访夜查工作。

7月22日，乐清市委书记戴旭强赴南塘镇开展“护安强城”夜访夜查工作。他强调，要坚持以人民为中心的发展思想，时刻绷紧安全之弦，抓严抓实抓细安全生产和消防安全工作，着力防风险、除隐患、保平安，切实提升基层治理现代化水平，为全市经济社会发展营造良好环境。

戴旭强先后来到朝霞、珠山、小东塘、北港等村，实地察看出租房、合用场所、海鲜排档等处落实消防安全工作情况。针对发现的问题，他要求属地及相关部门要及时指导督促房东、经营户严格按照消防安全管理规定，逐条逐项整改到位，确保补齐安全短板、守牢安全底线。戴旭强强调，安全无小事，要切实提高思想认识，压紧压实责任链条，抓实抓细各项消防安全管控措施，以更高标准、更严规范筑牢安全根基。要常态化开展隐患排查整治，健全完善隐患常态管控、闭环整改工作机制，坚决防范各类生产安全事故发生。

在西塘碉楼博物馆施工现场，戴旭强在详细了解工程进展后指出，要在做好文物保护的前提下有序推进工程建设，统筹做好周边环境整治提升和配套优化工作，进一步提升旅游吸引力。在浙江宇盛工具有限公司，戴旭强实地检查企业各项安全管理工作落实情况后指出，企业要切实扛起安全生产主体责任，扎实做好生产经营全过程安全管理，并强化员工日常生活中的安全教育，引导员工遵守道路交通规则、安全用电用火，村企合力推动安全理念深入人心。他还仔细询问企业生产经营状况，勉励企业家坚定信心、深耕主业、开拓创新，推动企业不断做大做优做强。

在鲤鱼山村，戴旭强察看该村防汛物资储备情况，并来到高架桥下低洼点，察看防汛防台工作落实情况。他强调，当前正值主汛期，防汛防台工作形势依旧严峻。要备足配齐各类防汛应急物资，建强应急抢险队伍，统筹整合各方力量，确保关键时刻调得出、用得上、靠得住；要持续加大重点点位管理巡查力度，完善防涝应急预案，及时发现、消除可能存在的风险；要及时做好风险提醒，加大安全宣传力度，提升易涝区域群众风险应对能力。

戴旭强强调，要充分发挥基层党组织战斗堡垒作用，将党员干部、村民代表、新居民等力量整合起来，凝聚基层治理合力，持续提升基层治理现代化水平，赋能村庄更好发展；要坚持和发展新时代“枫桥经验”，健全完善基层矛盾纠纷排查化解机制，主动靠前、源头治理，努力把矛盾化解在萌芽状态；要持续涵养乡风文明，不断完善村规民约，优化提升村容村貌，用心用情做好特殊群体关爱帮扶，培育向上向善、文明和谐的乡村新风尚，切实提高群众获得感、幸福感、安全感。

乐清市领导林益正参加夜访夜查工作。

来 源：乐清发布

原标题： 戴旭强开展“护安强城”夜访夜查工作

记者 蔡甜甜/文 刘言勇/摄

本文转自：温州新闻网 66wz.com