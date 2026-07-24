“请你来协商”——永嘉县委书记吴呈钱与政协委员面商重点提案办理

永嘉发布 2026-07-24 10:32:55

7月23日，永嘉县委书记吴呈钱参加“请你来协商”——“加快推进雁楠一体化发展，以永嘉云岭南陈温泉小镇为中心串连永嘉共富游线”重点提案办理面商会。

7月23日，永嘉县委书记吴呈钱参加“请你来协商”——“加快推进雁楠一体化发展，以永嘉云岭南陈温泉小镇为中心串连永嘉共富游线”重点提案办理面商会。永嘉县政协主席王晓雄主持会议，永嘉县领导黄凡、周旭丹、唐红专、郑碧碧、杨志华、朱佩珍、金晓波、汪长新、周望欣参加。

会上，提案人汇报了农工党县委会集体提案《关于加快推进雁楠一体化发展，以永嘉云岭南陈温泉小镇为中心串连永嘉共富游线的建议》有关情况。随后，永嘉县发改局汇报了提案办理情况，永嘉县政协委员、专家代表分别围绕雁楠一体化发展规划引领、优化交通体系、旅游业态融合、乡村产业赋能全域共富、“雁山楠水”文化赋能等调研报告作交流发言，市楠溪江旅发中心等相关部门一一予以回应。

吴呈钱感谢永嘉县政协委员、专家代表提出的真知灼见。他说，大家结合各自所长，选题精准、调研深入、建议务实，体现了政协委员聚焦县委中心大局，精准建言资政的责任担当和主动履职作为。各地各部门要高度重视、认真研究、充分吸纳，切实将此次重点提案办理面商会转化为推动雁楠一体化的实际成效，为我县加快“人产城融合、农文旅共富”汇聚更多智慧力量。

吴呈钱强调，当前正值省级“雁楠飞仙海天游”旅游廊道建设、楠溪江创建国家级5A景区的窗口期，我们要趁势而上、抢抓机遇，打通内外交通脉络、完善服务配套、升级文旅业态、深化雁楠一体联动，将“流量”有效转化为“留量”，全力推动“农文旅体交”融合促共富，增强楠溪江旅游品牌影响力和县域发展竞争力，加速实现从旅游资源大县向旅游产业强县转变。

吴呈钱强调，要深谋划，将思路转化为图纸、想法转化为规划，系统谋划“多规合一”的楠溪江开发建设导则，深化与仙居、玉环、温岭等周边区域协同发展，叠加各自优势资源，构建差异化产品体系，不断拓宽“两山”转化的路径。要强执行，锚定目标、压实责任、细化举措，将县政协委员的真知灼见从纸面建议转化为落地见实效，以高质量提案办理赋能雁楠一体化高质量发展。要促融合，以开放包容的心态，统筹推进雁楠两地交通互联、业态互融、品牌共建、客源共享，推动部门协同联动聚合力、乡镇抱团发展促共富，让“雁楠飞仙海天游”相得益彰。要优环境，同步实施“软硬双提升”，以良好的党风政风引领社风民风，以高质量党建引领基层治理现代化，展现“全域共富、城乡和美”的生动图景。

来 源：永嘉发布

原标题： “请你来协商”——吴呈钱与政协委员面商重点提案办理

记者 厉定武

本文转自：温州新闻网 66wz.com