百日盛会背后的汗水与微笑

温州晚报 2026-07-24 10:25:06

园博之美，不只在流光溢彩中，更蕴藏在一线服务的点滴细节。每一个真诚的“他们”，都是园博园鲜活的“形象大使”。盛会帷幕虽落，暖意长久留存。

温州网讯 园博之美，不只在流光溢彩中，更蕴藏在一线服务的点滴细节。每一个真诚的“他们”，都是园博园鲜活的“形象大使”。盛会帷幕虽落，暖意长久留存。让我们把目光聚焦到这些以贴心服务纾解游客难题，凭日夜奔波守护游园安宁，将温柔微笑赠予每一位游客的一线守护者，听听他们的故事。

“全园通”连永水：千方百计服务游客

盛夏热浪翻涌，沥青路面蒸腾着灼人热气，一把遮阳伞难挡高温。在温州园博园北入口的服务点，皮肤晒得黝黑的游服工作者连永水，一早身上的工装便已被汗水浸透。

游服工作者是面向游客的第一线，咨询路线、处理投诉、寻求帮扶，大小琐事全都涌向他们。“能解决的立刻处理，解决不了就上报，千方百计解决。”为了精准解答游园问题，上岗前，他徒步踏遍园区各个角落，成为同事公认的“全园通”。

他会根据行程时长，引导游客顺畅游览，为腿脚不便的老人讲解轮椅租借流程，提醒研学孩童游玩注意安全……高温酷暑下，露天岗位全程站立值守，无午休，其中的辛苦不言而喻。日复一日重复解答同类问题，人声嘈杂叠加高温，烦躁是人之常情，连永水却始终温和：“我们的工作核心就是要有耐心，把游客的着急变从容。” 遇上听不懂普通话的老人，他连说带比划，让老人们“听得懂”。当一些展馆客流爆满时，他会主动引导游客错峰参观。

小小的服务点，更是小型的应急温暖驿站，防暑药品、创可贴、免费伏茶一应俱全。游客中暑、磕碰可现场简易处理，老人孩童走失则立刻联动全园广播、多点协同搜寻。令连永水记忆最深的是一次孩童走失求助，工作人员跨片区搜寻三小时，直到确认孩子自行平安回家，大家才安心下班。

温州园博园人气火爆，人一多，事儿就多。游客一句随口的感谢，便是他们日常细碎坚守的意义。连永水说：“能把便利与温暖带给每一位游客，再苦再累都值得。”

“黑妹”戚涵瑜：双语讲解圈粉游客

健康的小麦肤色，看着像混血华侨，这是讲解员戚涵瑜留给多数游客的第一印象，同事们都亲切叫她“黑妹”。做过医药代表、外贸职员、餐厅服务员，抱着试试看心态应聘的她，却在百日盛会里爱上这份双语讲解工作。

园博园的讲解团队藏龙卧虎，播音主持、高学历人才云集。“大家都很优秀，也都很拼很卷，有人前一晚拿到解说词，第二天就滚瓜烂熟。”戚涵瑜却不妄自菲薄，她的优势在双语。她主要负责国际城市展园片区意大利展园与IFLA展园的团队接待，全程执行“先英后中”的双语讲解。为了让讲解鲜活，她不断打磨：梳理讲解词，实地踩点修正表述，深挖展园背后侨领捐赠、海外园林文化的细节，把冰冷文字转化为有温度的故事。

“讲解不是单向输出，而是与游客共同完成的互动过程。”戚涵瑜不拘泥于背诵，表达松弛鲜活。接待中，有侨领和外籍游客分享的风土人情，常被她悄然融入讲解，化为新的惊喜。“黑妹”的外形本身也意外“圈粉”。讲解时，常有游客打趣问她是否混血，她以轻松闲聊化解拘谨，快速拉近距离。虽然性格内向，但一上前讲解便大方得体，这份独特的“活人感”讲解，让她上岗首日便收获一众夸赞。

讲解不仅靠嘴皮子，更靠体力。最忙时，她日接待了八批团队，盛夏酷暑下，高强度工作，戚涵瑜始终热情饱满，“每当讲解结束后，看到观众有所收获，我便觉得满足。”历经百日盛会，她从新人蜕变为从容自信的“网红”讲解员，园博会后，她选择留下，面对接待研学团、公益讲解及全线跟车的全新挑战，她满心期待：“我会用双语继续讲好温州与世界交融的故事。”

“运营官”潘璠：“整活”不断吸引客流

园博会相关筹备岗位陆续步入收尾阶段，温州园博园“运营官”、园博名屿文旅运营有限公司品牌活动负责人潘璠，带着20多人的年轻团队开启了新一轮连轴加班的攻坚模式。本届园博会创新推行“运营前置、展运一体”模式，从去年下半年起，潘璠便带队主攻三溪会市项目，立下“开园即开业”的硬性目标。

比起做传统商业优先引进连锁餐饮、大众品牌，团队另辟蹊径，走小众的非标商业，对标杭州天目里，聚焦独立主理人原创品牌。潘璠坦言：“这个定调引来不少质疑，叠加工程赶工、场地交付滞后等难题，压力不小。”但她笃信：唯有独一份的主理人店铺，才能支撑园区会后长效客流。

品牌招商远比预想艰难。团队奔赴上海、杭州、成都多地，逐一洽谈大地茶场、过家家商店等特色品牌，反复磨合理念与合作方案。开园之际，三溪会市已集结20多家浙南首店、原创特色品牌。其调性契合年轻群体审美，收获大批温州年轻人认可。

特色商铺是基础，丰富活动为街区引流。开园期间，团队落地全国知名IP“双手做工劳动者市集”，百余家摊主九成来自外地，各类原创手作刷新本地游客体验。夏日纳凉大会、三溪生活音乐节、溪边卷卷音乐会、轮番上演，“整活”不停。夏夜，河畔歌声四起，游客闲逛打卡、观影游玩，烟火气与文艺感交织，这里成为园博园极具人气的活力角落。

在潘璠看来，打造三溪会市不只是招商铺、造景观，更是为城市造一处全新生活场景。后园博时代，升级方案正逐步推进：新增无动力亲子乐园，补齐业态；持续引入全国知名市集IP，常态化更新主题活动。这支年轻运营团队仍在持续打磨，立志将这里打造成“最懂年轻人”的非标商业地标。而打造园博园“永不落幕”的文旅新地标新征程，才刚刚开启。

来 源：温州晚报

原标题： 百日盛会背后的汗水与微笑

记者 陈怡 受访者供图

本文转自：温州新闻网 66wz.com