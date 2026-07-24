平阳召开十四届县委审计委员会第十次会议

平阳发布 2026-07-24 10:32:55

7月23日，十四届县委审计委员会第十次会议召开，深入学习贯彻习近平总书记关于审计工作的重要论述，认真落实全国和省、市相关工作部署要求，总结前期审计工作，部署下一阶段审计各项任务。

7月23日，十四届县委审计委员会第十次会议召开，深入学习贯彻习近平总书记关于审计工作的重要论述，认真落实全国和省、市相关工作部署要求，总结前期审计工作，部署下一阶段审计各项任务。

平阳县委书记、平阳县委审计委员会主任孟晓斌主持会议并讲话。平阳县领导陈桂雷、李阳阳、屠霁霞、金启浩等参加会议。

会议传达学习了省委审计委员会会议精神，审议了《2025年度县本级预算执行和其他财政支出情况的审计报告》。

孟晓斌指出，今年以来，平阳县审计部门坚决贯彻落实各级审计委员会决策部署，紧紧围绕县委、县政府中心工作和各项重大决策安排，锚定高质量发展主线，科学规范开展审计工作，依法履职、精准监督，扎实推进各项审计工作落地见效，为我县经济社会高质量发展筑牢坚实的监督防线。今年是“十五五”规划的开局之年，全县上下要聚焦提质增效、闭环整改、从严治审，全方位推动审计工作高质量发展，切实护航平阳向“双千亿”经济强县迈进。

孟晓斌强调，要从政治大局着眼，始终把牢审计正确方向。要加大对权力集中、资金密集、资源富集领域的审计力度，以精准监督规范权力运行，助推审计工作筑牢政治根基、服务提升发展、扛牢监督使命。要从重点领域入手，持续提升政治监督质效。要紧盯财政收支、国资国企、民生领域等关键环节，聚焦风险高发领域和群众急难愁盼问题，结合群众身边不正之风腐败问题进行集中整治，倒逼有关单位完善治理体系、规范运营流程，切实守牢财政资金安全底线。要从闭环管理着力，扎实做好审计整改的拓展工作。要严格落实主体责任、监管责任、督查责任，实行清单化管理、销号式推进，建立健全长效监管机制，推动责任压实到位、问题整改到位、监督协同到位，持续释放审计治理效能。要从自身建设聚力，全面夯实审计工作基础。要持续强化审计干部斗争精神，全面提升审计干部查问题、析根源、提对策的综合能力，打造高素质专业化的审计队伍；牢固树立和践行正确政绩观，常态化开展党风廉政教育和警示教育，以过硬作风保障审计工作高质量开展。

来 源：平阳发布

原标题： 十四届县委审计委员会第十次会议召开

记者：曹文倩

本文转自：温州新闻网 66wz.com