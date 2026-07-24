平阳县委书记孟晓斌调研基层党建工作

平阳发布 2026-07-24 10:32:56

7月23日，平阳县委书记孟晓斌前往水头、萧江、南雁等地，调研基层党建工作。

7月23日，平阳县委书记孟晓斌前往水头、萧江、南雁等地，调研基层党建工作。他强调，要深入学习贯彻习近平党建思想，牢牢把握新时代党的建设总要求，持续筑牢基层党组织战斗堡垒，充分激活党建引领发展、治理、服务全链条效能，以高质量基层党建赋能县域高质量发展。

在萧江镇张家山村、文华村，孟晓斌实地走访村集体标准厂房、平阳数智化农业园项目现场，详细听取党建领航兴村富民、党建赋能农文旅融合发展推进情况汇报，仔细了解村集体经济增收路径、特色产业项目运营、农村人居环境长效整治等具体举措。他强调，要把党建工作深度嵌入乡村产业发展全过程，依托村级党组织牵头抓总作用，盘活闲置集体资产，做强数字农业、特色种养等富民产业，持续拓宽村民稳定增收渠道；统筹推进村容村貌提档升级，以党组织带动党员、群众共同参与环境整治，推动党建引领乡村产业兴旺、生态宜居、群众富足，走出一条可复制、可持续的党建引领共同富裕新路子。

随后，孟晓斌来到南雁镇蒲岭村，调研挂钩联系“问题村居”整治提升工作，察看村级党员队伍建设、党组织规范化运行等基础情况。他强调，要抓实“问题村居”常态化整顿，紧盯群众身边不正之风和腐败问题集中整治工作，从严规范农村集体“三资”管理，扎紧制度笼子、健全长效机制，切实解决基层治理痛点难点；立足南雁荡山景区村发展定位，建强村党组织带头人队伍，培育一批懂经营、善治理、有办法的骨干力量，深度挖掘本土历史文化、特色民风民俗，丰富文旅新业态、延伸文旅产业链条，把党组织凝聚力转化为景区村庄运营力、集体经济竞争力，用心用情做好村民日常服务保障，以过硬整改成效提升群众获得感、满意度。

在水头镇，孟晓斌走进白酒小作坊行业协会，细致了解行业协会商会换届乱象专项整顿成果、党组织覆盖及作用发挥现状。他要求，要抓实“两新”组织党建提质扩面，坚持把党建引领贯穿行业规范治理全过程，通过健全协会党组织架构、发挥党员经营户示范带头作用，规范行业经营秩序、整治内部管理乱象；依托党建凝聚行业合力，整合小作坊资源抱团发展，打造区域特色白酒产业品牌，推动行业自律、产业升级、品牌培育同向发力，以行业党建规范引领特色产业健康有序发展。

调研中，孟晓斌强调，基层党组织是党的肌体的“神经末梢”，是党执政大厦的稳固地基，抓基层党建就是抓长远、抓根本。全县上下要牢固树立大抓基层党建的鲜明导向，不断增强基层党组织政治功能和组织功能，压紧压实党建工作责任。要充分发挥基层党组织战斗堡垒作用和广大党员先锋模范作用，分类推进农村、“两新”组织、软弱涣散党组织提质升级，推动党建与乡村振兴、基层治理、产业发展、文旅开发、行业监管深度融合。要瞄准“党建强发展强”，把党建优势切实转化为治理效能、发展动能，为平阳经济社会高质量发展提供坚强组织保障。

平阳县领导邱忠瑜、屠霁霞参加调研。

来 源：平阳发布

原标题： 孟晓斌调研基层党建工作

记者：张炜/文 鲍思冲/摄

本文转自：温州新闻网 66wz.com