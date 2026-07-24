温州都市报 2026-07-24 10:46:56

近日，鹿城区人民法院审结一起刑事案件，被告人伪装信用租客，虚构相机租赁用途，转卖套现，骗取多名出租方共计3万余元，以诈骗罪被依法判处有期徒刑六个月，并处罚金五千元。

温州网讯 近日，鹿城区人民法院审结一起刑事案件，被告人伪装信用租客，虚构相机租赁用途，转卖套现，骗取多名出租方共计3万余元，以诈骗罪被依法判处有期徒刑六个月，并处罚金五千元。因其尚在缓刑考验期限内，故法院对其撤销缓刑，将新罪和前罪予以数罪并罚，决定执行有期徒刑一年九个月，并处罚金二万五千元。

经查，2025年10月，被告人周凯（化名）在二手交易平台租赁了一部相机。使用期间，因资金周转困难，他将相机转卖套现。为赔偿出租方损失，他又从平台租来另一部相机，再次转卖，用赃款堵上一个“窟窿”。

尝到甜头后，周凯故伎重施。为顺利从更多出租方手中骗得相机，他主动亮出身份证照片和平台信用分截图，精心打造“诚信租客”人设。待骗得相机设备后，周凯迅速转卖套现，所得款项全部用于个人消费和偿还债务，租赁行为至此彻底异化为敛财工具。

面对出租方的催收，周凯编造“周末想带爷爷奶奶出去玩，再续租两天”“妈妈突发心脏病，没时间寄”“快递店下班了，明天寄”等借口，百般拖延。待借口用尽，他只得承认相机已“丢失”，需要借钱赔偿，随后失联。出租方察觉异常后，陆续报案。

迫于压力，周凯向家人供述了犯罪事实，其父在了解情况后，积极代其退赔部分赃款，并陪同他前往公安机关投案自首。

经查，2025年10月至2026年1月，被告人周凯以租赁名义骗取6名被害人相机及配件，并予以出售，犯罪数额共计人民币3万余元。法院认为，被告人周凯以非法占有为目的，以虚构事实、隐瞒真相的手段骗取他人财物，数额较大，其行为已构成诈骗罪。鉴于周凯在缓刑考验期限内犯新罪，予以从重处罚；但考虑到其有自首情节，认罪认罚，已赔偿被害人损失并取得部分被害人谅解，予以从轻处罚。周凯在缓刑考验期限内犯新罪，应当撤销缓刑，予以数罪并罚。遂作以上判决。

法官提示：莫让“共享”成“陷阱”

近年来，“以租代买”模式在二手交易平台和社交平台上悄然兴起，为年轻人提供了低成本体验高价值商品的新途径。然而，这一新兴业态也容易被不法分子利用，成为实施诈骗的温床。

法官提醒广大出租方：在从事租赁交易时，务必通过正规平台签订电子合同，明确租赁期限、归还方式及违约赔偿条款；注意核实承租方的信用记录和历史交易评价；对于频繁续租、反复拖延归还等异常行为保持警惕，及时止损。一旦发现被骗，应保存好聊天记录、转账凭证等电子证据，第一时间报警求助。

来 源：温州都市报

原标题： 以租代买？以租代骗！ 温州一男子租赁相机转卖套现获刑

记者 黄梦思 通讯员 鹿萱

本文转自：温州新闻网 66wz.com