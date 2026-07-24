潮新闻客户端 2026-07-24 10:59:21

正因为永嘉山水、永嘉书院和永嘉学派的润泽，虽说永嘉地理位置偏僻（2024年秋天始通高铁），却自古人才辈出。光是现代作家和学者就有郑振铎、夏承焘、王季思、林斤澜、唐湜。

永嘉，意思是水长而美。楠溪江自北向南流经全域，注入瓯江。两岸坐落着200多个古村落，留有历代文人履迹和诗句，南朝“山中宰相”陶弘景赞其“山川之美，古来共谈”。

我们曾到过楠溪江流经的沙头镇珠岸村，秀美的山水之间坐落着白墙黑瓦的永嘉书院，它“寓文化于山水，融豪华于自然，引高端于大众”。说到永嘉书院，其原址在瓯江南岸，由南宋教育家王致远创办，可惜早已损毁。

正因为永嘉山水、永嘉书院和永嘉学派的润泽，虽说永嘉地理位置偏僻（2024年秋天始通高铁），却自古人才辈出。光是现代作家和学者就有郑振铎、夏承焘、王季思、林斤澜、唐湜。

尤其值得一提的是，永嘉先后走出了八位名校校长。他们分别是中国政法大学校长陈光中，中国科技大学校长谷超豪，台湾清华大学校长徐贤修、徐遐生，北京师范大学校长陆善镇，同济大学校长吴启迪，吉林大学校长吴博达，香港理工大学校长滕锦光。

陈光中生于大若岩镇，他年少随父拜访律师友人，感受到法律能够定分止争。战乱时期，他目睹社会失序，立下以法治救国的决心。15岁考入永嘉县立中学，翌年转学至温州中学。他是我国刑事诉讼法学的开拓者和奠基人，1986年成为我国第一个诉讼法学博士生导师，1993年出任中国政法大学校长。

徐贤修和徐遐生是父子俩，徐贤修出生于永嘉县城。1931年温州中学毕业后，考入清华大学算学系，与华罗庚一见如故，后来成为终身好友，两人经常为一道数学题辩论到深夜。1946年徐贤修赴美留学，1961年创建台湾清华大学数学系，1970年任该校校长。

徐遐生是在父亲任教西南联大时生于昆明，1963年毕业于麻省理工学院，1968年获哈佛大学博士学位，1987年当选美国国家科学院院士。他开创了恒星与行星系统形成的标准理论和四阶段演化模型，曾任加州大学伯克利分校天文系主任、美国天文学会会长，2002年至2006年任台湾清华大学校长。

百年名校同济首位女校长吴启迪和吴博达是同村人，故乡在桥下镇瓯渠村。瓯渠村位于瓯江支流西溪上游，山清水秀，民居夹溪傍山。古语曰：“瓯渠七条岭，条条透天顶。”瓯渠既是浙江南拳发祥地，同时耕读文脉源远流长。

滕锦光的故乡在瓯北镇黄田岙村，他是结构工程专家，2019年担任香港理工大学校长至今，是该校首位内地出生、成长的校长。今年夏天，滕校长还应邀回母校浙江大学担任毕业生致辞嘉宾。

数学家谷超豪从温州中学毕业后，考入浙江大学龙泉分校，大三时浙大本部从贵州遵义迁回杭州，他到杭州继续求学，得到苏步青等名师的指点。1959年谷超豪成为莫斯科大学首位中国籍正博士，曾任复旦大学副校长和中国科学技术大学校长，2009年获国家最高科学技术奖。

另一位数学家陆善镇也是温州中学的校友，1957年毕业后考入华东师范大学数学系，分配至北京师范大学任教，终身扎根北师大，后曾任该校校长。2012年，他又受邀回乡担任温州肯恩大学首任校长。有趣的是，谷超豪的母亲姓陆，两位数学家校长其实还是远房同族。

来 源：潮新闻客户端

原标题： 了不起，永嘉走出八位名校校长

作者：蔡方思

本文转自：温州新闻网 66wz.com