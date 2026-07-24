探访乡镇为企服务平台：从追着部门跑到帮你盯着办

潮新闻客户端 2026-07-24 10:59:22

这是平阳县首个民营经济服务中心综合体，5000平方米的建筑里，综合服务大厅、产品展销展厅、技能培训中心、商务洽谈区一字排开。

夏日早上九点，平阳县万全镇万全家具生产基地，运货的车辆进进出出，机器轰鸣不断。温州永硕包装科技有限公司负责人郑克岳站在新建的六层厂房前，对接下来几年的产能充满期待。然而，一年多前，他刚接手这个项目时，这10亩闲置空地还是厂区里一块长满杂草的“心病”。

心病很快有了心药，开方的是万全镇企业服务中心。这是平阳县首个民营经济服务中心综合体，5000平方米的建筑里，综合服务大厅、产品展销展厅、技能培训中心、商务洽谈区一字排开。和传统行政服务中心不同，这里由镇政府投资建设，交给万全商会运营，前台登记、后台转办，像一个企业问题的“中转站”。

万全镇。受访对象供图

10亩空地“长高”记

郑克岳的难题，是当下万全镇大部分处于上升期的企业，共同的甜蜜烦恼——产业空间跟不上产能。

永硕包装2025年2月收购了位于万全家具生产基地的一块地，总面积24.9亩。地块上原有一栋三层老厂房，剩下10亩地一直空着，长满了杂草。企业订单越来越多，老厂房的生产线已经排到了三班倒，可新产能就是落不了地。

“那10亩地就在眼皮子底下荒着，我们看着急啊。”郑克岳回忆道，按照他以前的经验，这种涉及规划、容积率、消防的项目，少说也要跑七八个部门，每个部门等一周，“没个半年捋不清”。

他想到了距离公司一公里外的万全镇企业服务中心。该企业服务中心由万全商会运营，是当地企业心中的“娘家人”，自2023年6月份挂牌以来，已累计帮企业解决问题600多个。

万全镇企业服务中心。受访对象供图

“我想过企业服务中心会帮我们解决，但没想到速度这么快。”郑克岳说，企业服务中心当天就把“产能扩容，申请空间换地”的诉求登记进了线上平台，没过几天，一场多部门协调会就在永硕包装开了起来。

“很多问题都是吴越帮我们协调解决的。”郑克岳口中的吴越，是万全镇对接企业服务中心的工作人员。从规划方案调整到审批材料梳理，从住建部门到自然资源部门，吴越带着企业一家一家跑、一个环节一个环节盯。

协调的结果让企业喜出望外：10亩空地按3.0容积率审批，新建六层厂房。2025年9月，项目正式获得审批同意开工建设。从企业提出诉求到拿到开工许可，只用了短短几个月。

“以前是企业追着部门跑，现在是中心帮我们盯着办。”郑克岳看着眼前的厂房说，按照目前的进度，今年9月就能投产。

永硕包装不是个例。仅2025年一年，万全镇就实施“空间换地”项目7个，盘活老旧工业区130亩，“零增地”新增建筑面积15万平方米，平均容积率突破3.0。

在中心2026年上半年的诉求台账上，中科精工、骏扬电子科技、金润不锈钢……一长串企业名字后面，都写着同样的诉求：“现有厂区已不能满足生产需求，企业申请空间换地”，也都写着同样的解决结果：“对接经信局，完成空间换地审批”。

51家“小升规”创历史新高背后

空间换地只是企业服务中心解决的众多问题之一。在中心最新一期的诉求台账上，密密麻麻记着13件企业诉求，其中11件已经办结，2件正在协调推进。问题五花八门：无施工临时用水、电，地块内安置房活动板房需迁移，跨境电商通关、报税、合规化等政策咨询……

就在距离万全家具生产基地不远处的宋桥工业园区，好几家企业都曾遇到过同一个“小事”——基建刚完成，地名路牌更新不及时，新厂房没有具体门牌号，快递收发、客户来访、银行开户都成了麻烦。温州锐志包装机械有限公司就是其中一家，企业负责人在政企恳谈会上随口提了一句，没想到两天后，镇地名办的工作人员就带着材料清单上门了，统一对接、集中办理，很快就把所有企业的门牌问题全部解决。

企业座谈会。资料图

“万全是工业大镇，规上企业237家，什么问题都可能碰到。”万全镇相关负责人说，为了把问题发现得更早、解决得更快，中心还推行“网格入企、企业入格”模式，为企业提供全天候、全流程、全生命周期服务，并由镇委镇政府主要领导每月召开规上企业座谈会，对企业问题按“蓝、黄、绿、红”四色跟踪闭环管理，解决一桩企业待办事项就销号一桩。从被动响应到主动保障，四色服务闭环催化了当地企业成长。2025年，全镇实现51家企业“小升规”，创历史新高。

一栋楼里的“万全制造”

如果说一楼的服务大厅是解决问题的地方，那旁边的时尚家居精品展示体验中心，就是帮企业卖货的地方。

走进展销厅，乳胶枕头、按摩器具、家居用品……万全本地企业的产品摆满了展架，每一件都贴着“工厂出厂价”的标签。和普通展厅不同，这里的产品可以直接买走，价格只比出厂价高1到2个百分点。

“很多外地客户来万全考察，第一站就到这里，能把全镇的好产品看个遍。”企业服务中心的工作人员说。除了线下展销，中心还依托“时尚家居城市客厅”的品牌，帮企业做推广、对接采购商，把分散在各个厂区的产品集中起来，形成一个“万全制造”的集体展示窗口。

时尚家居精品展示体验中心。受访对象供图

对于中小企业来说，这相当于免费拥有了一个对外展示的门面。一家做乳胶制品的小企业负责人坦言，以前客户来考察，厂里车间乱糟糟的，拿不出手；现在先带到城市客厅看展，再去车间看生产，“客户信任感一下子就上来了”。

在万全镇的构想里，企业服务中心不只是一栋楼、一个窗口，而是整个营商环境的神经中枢。中心搭建了“6+5”运营体系——6项核心服务流程加5个专项服务组，综合服务组、问题化解组、政务服务组、企业培育组、服务联盟组各司其职，共有入驻部门11个，开设窗口23个，涉企办理事项58项，覆盖企业从开办、准营、运营到投资建设、变更、注销的全生命周期。

5000平方米的空间不大，但装着万全众多家企业的期待。从一个诉求的登记到办结，从10亩空地到六层厂房，从一件产品的展架到订单，基层助企服务的“最后一公里”，一步步走通。

今年上半年，万全镇规上企业237家，总产值100.64亿元，增速12.56%。全镇印包机械、汽车零部件、时尚家居三大产业规上企业数合计179家，占全镇规上企业总数七成以上。

来 源：潮新闻客户端

原标题： 探访乡镇为企服务平台：从追着部门跑到帮你盯着办

记者 项锐 应忠彭 通讯员 周琛琛

本文转自：温州新闻网 66wz.com