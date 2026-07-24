潮新闻客户端 2026-07-24 10:59:22

近年来，温州深入实施“质量强市”战略，构建“国家—省—市—县”质量奖培育体系。目前累计拥有中国质量奖提名奖企业3家、浙江省政府质量奖（含创新奖）企业10家、温州市长质量奖企业75家。

7月22日，第五届浙江省政府质量奖名单揭晓，温州4家单位榜上有名，分别是浙江一鸣食品、福达合金材料、温州医科大学附属眼视光医院、温州市质量技术检测科学研究院，再次擦亮温州“质量强市”的金名片。

浙江省政府质量奖及系列标准创新奖项是全省质量与标准化领域的最高荣誉，每两年开展一次评选。奖项评审维度广、准入门槛高，是衡量各地企事业单位综合质量管理水平、标准创新能力、产业赋能成效的重要标杆。

浙江一鸣食品获省政府质量奖。企业供图

本届评选覆盖制造、农业、服务业、建筑业等多个领域，温州实现多项历史性突破，亮点纷呈。其中，浙江一鸣食品股份有限公司获省政府质量奖，填补温州农业领域该项省级重要荣誉空白，成为全市一二三产深度融合高质量发展的典型标杆。长期以来一鸣食品创新构建“牛奶智慧全产业链模式”，打造集未来牧场、工厂、物流于一体的数字化质量管理体系，依靠全链条标准化、数字化、精细化管控稳定产品品质。企业探索形成的三产融合质量管理模式，成功入选农业农村部典型案例。

作为电接触材料细分领域的“隐形冠军”，福达合金材料股份有限公司在此次评选中获质量管理创新奖，彰显温州高端新材料产业的强劲竞争力。据介绍，自1994年成立以来，福达深耕电接触材料主业，2010年率先导入GB/T19580卓越绩效管理国标模式，历经十余年实践打磨、迭代升级，形成福达 “1234” 完美合金质量管理模式，为产品质量提升、技术创新突破、客户价值创造筑牢根基。

福达合金材料获质量管理创新奖。企业供图

由温州医科大学附属眼视光医院牵头研制的国家标准项目在评选中获标准创新重大贡献奖，实现温州该奖项历史上“零的突破”，打响温州视觉健康领域标准创新品牌。该项目首次融合眼视光学与心理物理学研究方法，填补国内外视疲劳定量评价标准领域空白。

在公共技术服务与标准转化板块，温州市质量技术检测科学研究院获评省标准创新组织奖。该院聚焦科研、标准、产业融合发展，打通科研项目、技术攻关、标准研制、产业落地的转化通道，助力科研成果加速走向产业一线。

近年来，温州深入实施“质量强市”战略，构建“国家—省—市—县”质量奖培育体系。目前累计拥有中国质量奖提名奖企业3家、浙江省政府质量奖（含创新奖）企业10家、温州市长质量奖企业75家。

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原标题： 擦亮“质量强市”金名片 温州4家单位上榜省政府质量奖

通讯员 温市宣 记者 王艳琼

本文转自：温州新闻网 66wz.com