潮新闻客户端 2026-07-24 10:55:07

7月23日，光粒科技AR智能眼镜研发制造中心签约落户瓯海经开区，这家专注AI+AR智能运动眼镜研发的高新技术企业加入，为瓯海抢占智能眼镜产业新赛道注入强劲动能。

7月23日，光粒科技AR智能眼镜研发制造中心签约落户瓯海经开区，这家专注AI+AR智能运动眼镜研发的高新技术企业加入，为瓯海抢占智能眼镜产业新赛道注入强劲动能。

共享联盟·瓯海 庄苗苗 摄

当前，智能眼镜正加速从技术探索走向规模化应用，成为眼镜产业转型升级的全新风口。瓯海作为“中国眼镜生产基地”，深耕眼镜产业四十余年，年产值突破170亿元，产品销往全球百余个国家。今年2月，“瓯海眼镜”品牌入选工信部中国消费名品名单，是温州市唯一上榜品牌。如今，瓯海眼镜产业正处在从传统制造向智能智造跨越的关键窗口期。

光粒科技是国内AR智能眼镜领域高新技术企业，拥有全息光波导、微纳光学加工、AI智能算法等全链路核心技术，具备成熟的消费级智能眼镜量产能力，与瓯海眼镜产业的转型升级方向高度契合。

光粒科技推出的AR智能泳镜。受访者供图

据介绍，光粒科技AR智能眼镜研发制造中心项目创新采取“国资引导+社会协同”模式，由瓯海科技集团联合区内眼镜企业组建专项基金，落地投资超4000万元。光粒科技将提供全方位创新孵化支持，与眼镜企业优势互补，共同开发集视力矫正、健康管理、信息提示及场景交互服务于一体的时尚可佩戴智能眼镜产品，助力传统眼镜企业完成智能眼镜的设计、生产与市场化推广。

瓯海经开区相关负责人表示，此次项目落地将导入高端光学研发能力与智能技术生态，同时实现瓯海制造资源与企业前沿科创技术的深度融合，带动本地眼镜企业向高附加值智能终端转型，完善智能眼镜全产业链布局。

随着光粒科技、回车科技、辰芯科技等一批优质项目相继落地，瓯海正加速构建“整机+配件+算法+应用”的智能眼镜产业生态圈，以智能化、高端化、品牌化为方向，推动传统眼镜产业向新跃升，全力打造全国智能眼镜产业发展新高地。

来 源：潮新闻客户端

原标题： AR眼镜研发中心落户 瓯海加速构建智能眼镜产业生态圈

记者 王艳琼 共享联盟·瓯海 庄苗苗 许文星

本文转自：温州新闻网 66wz.com