70多年前过河的“小马”，在瑞安蹚出了哪些新步子？

潮新闻客户端 2026-07-24 10:57:08

在这个火热的七月，瑞安拿出了亮眼的成绩单：今年上半年，规上文化新业态企业累计营收已达到去年全年营收的154%。

最近，瑞安文化发展捷报频传。从儿童文学动漫馆开馆试运营，到温州市文化“新三样”工作推进会在瑞安举行，以及数字文化资产交易服务平台发布、“AI瑞安‘剧’有戏”数字文化生态“创-研-制-发”全链路启动……在这个火热的七月，瑞安拿出了亮眼的成绩单：今年上半年，规上文化新业态企业累计营收已达到去年全年营收的154%。

谁能想到，这个靠汽配、轻工闯出名头的浙南工业大县，能以70多年前那篇经典寓言《小马过河》为锚点，蹚出一条热热闹闹的新赛道，点燃了当地文化创意生态。

一篇寓言的文化共鸣

在日前试运营的儿童文学动漫馆，以《小马过河》为原型设计的“瑞小马”动漫形象，唤醒了几代人的共同记忆。透过“瑞小马”的动漫模型，仿佛看见了70多年前的故事。

俯瞰像马蹄的儿童文学动漫馆。瑞安市委宣传部供图

1955年，27岁的瑞安代课教师彭文席在昏黄的灯光下写下的故事，后来被收入全国小学语文课本，“凡事亲自尝试、不盲从他人经验”的内核迅速传遍大江南北。

在上世纪80年代，瑞安又涌现出一批以金江为代表的寓言作家，他们自发创办了《小花朵》双月刊，鼎盛时期每期发行量达7.5万册。更重要的是，这本刊物还培养了冰子、洪善新等近百名寓言文学作者。2008年，中国寓言文学研究会授予瑞安全国首个“寓言大市”称号。然而，在很长时间里，儿童文学的文化属性被当地雄厚的制造业光环所掩盖。

转折来自瑞安创建儿童友好城市，儿童文学资源被推到了城市发展的聚光灯下。“我们手里攥着一个国民级文化IP，应该把它的价值用好、用透。”瑞安市委宣传部文化产业科长冯家乐坦言。“像《小马过河》这类寓言故事，是很多城市求而不得的文化宝藏。”瑞安儿童文学协会会长谢尚江说。

儿童文学动漫馆。尤建明 摄

一场围绕“小马”的系统性文化激活行动就此在瑞安悄然铺开：2021年6月，浙江省首家寓言主题城市书房正式对外开放，260平方米的空间内藏书13000余册，还专门设置了瑞安本土寓言作家作品专柜，成为众多文学爱好者的打卡点；2023年4月，总投资超亿元的儿童文学动漫馆正式破土动工；同期，全城统筹推进150多个儿童友好项目，完成1000多处公共服务设施适儿化改造，“一米高度”理念可感可触。

这场文化共鸣，也是瑞安本土文化的当代回响。瑞安市社科联秘书长施明都介绍，叶适、薛季宣、陈傅良等永嘉学派代表人物主张“经世致用”，强调跳出教条、从实践中获取真知，恰好与《小马过河》中“不轻信、不盲从、亲自蹚水探知深浅”的精神内核形成了跨越八百年的呼应。

儿童文学动漫馆之“奇艺森林”。尤建明 摄

从零散的文学创作沉淀到城市每个角落的细节转变，成为后续“文化+”全链条开发的逻辑起点。正如承建儿童文学动漫馆的相关负责人伍侠所说：“儿童文学动漫馆从规划之初就有了全新使命，它不止是一个文化展示空间，更是代表瑞安城市气质的全新文化地标。”

一个符号的持续传承

走进儿童文学动漫馆，这里的设计跳出了传统“展陈”视角。一层近500座的专业儿童演艺厅，将常态化引进全国优质儿童剧、亲子音乐会等演出内容；二层巨幅矩阵屏将古老的木活字印刷技艺与儿童文学深度嫁接，让非物质文化遗产在孩子眼中“活”了起来；三、四层即将开辟的互动科技空间，让孩子可以在沉浸式CAVE剧场中，完成知识闯关。

儿童文学动漫馆二楼展厅。尤建明 摄

“这是能让孩子在‘玩’中，二次创造内容的公共文化空间。”儿童文学动漫馆运营负责人潘婷婷介绍，场馆要打造成面向全国的儿童作品交易交流平台、儿童文学创作者交流基地、儿童友好科技文化枢纽，成为开放型产业节点。

一座场馆、一个经典故事，或许还不足以撑起当地文化创意发展的雄心。寓言的浓度，也远不止在场馆围墙之内。在瑞安莘塍街道老旧社区改造中，公告栏降低到孩子视线高度，就连设计元素中都有不少“小马”的身影。在飞云江五桥下，一片闲置空间被改造成儿童公园，周边小学的孩子们提供了20多张充满想象力的“设计草图”。

周苌小学办学理念为“实践中成长”。尤建明 摄

经典文化IP与本土深度咬合，小马的印记还扎根在当地校园中。走进瑞安云周街道周苌小学，校门口草坪上立着的小马、松鼠和小牛仿佛再现小马过河场景。墙上的校训写着“学会选择，步步为实”。校内评价体系包含着小马积分、小马荣誉等板块，就连图书馆都是充满童趣的“嗒嗒书房”。

“我们把《小马过河》的元素嵌进了校园建设的方方面面。”周苌小学校务办公室主任汪婷婷介绍，学校把小马的故事定为新生入学的第一堂课，一年级孩子进校学到的第一个经典故事就是《小马过河》，就是要从小在孩子们的心里种下“凡事要亲身尝试、拒绝盲从他人”的种子。

“嗒嗒书房”。尤建明 摄

在瑞安，这样的“寓言特色校园”早已不是个例：莘塍中心小学的师生最近正集体打磨《小马过河》的全新舞台剧剧本，准备新学期开学后为全校学生奉上首演；红旗实验小学还专门在校报里辟出整版的寓言童话专栏，长期刊登本校学生的原创作品，这所学校也被教育部教师发展基金会正式授牌为“全国寓言特色学校”。

深厚的培育土壤，滋养出了本土创作力量。瑞安儿童文学协会会长谢尚江介绍，瑞安本土作家创作出版的《啄木鸟医生》《牛虻牛虱》等各类儿童文学专著已超过30部。

一匹小马的跨界远征

如今在瑞安，寓言早已不仅仅是儿童文学，这匹“小马”正在跨界远征。一条极具瑞安特色的“文化IP+本土制造”融合发展路径逐渐浮出水面。

云江风物旗舰店。尤建明 摄

走进瑞安忠义街的云江风物文创店里，不少游客被一款特殊的冰箱贴所吸引。这款产品外形完全复刻了七八十年代小学语文课本的模样，封面上印着小马、松鼠和老牛的经典形象，醒目标注着“小马过河”四个字，翻开模拟书页的设计，左页印着故事里的金句“河水是深是浅，试一试就知道了”，右页印着四个苍劲有力的字“勇于实践、善于思考”。

瑞安品牌创意工程有限公司高级总监缪星象介绍，造型别致的冰箱贴、设计童趣的笔记本、印有小马IP形象的帆布包和盲盒手办等系列产品，在上市首月便供不应求。

小马IP衍生出更多可能。尤建明 摄

更多跨界想象的空间，还在持续打开。在瑞安本土动漫龙头企业奥光动漫的展厅里，以《山海经》传统神兽为基底设计的“怪斋”玩偶系列刚完成打样。奥光动漫相关负责人蔡琳介绍，他们还将本土寓言内容融入这个系列的后续开发中，打造完全属于瑞安的原创动漫产品。这家企业已经面市的拉比特系列儿童投影故事机，上市以来累计销售额已经突破7500万元，未来也会专门制作一批寓言主题的投影内容，把瑞安的本土寓言故事送到全国更多家庭的小朋友手里。

值得关注的是，瑞安还连续举办中国儿童文学动漫周，吸引了全国数百名儿童内容创作者、出版机构汇聚。促成了儿童文学讲座、儿童书屋、寓言进校园等系列项目落地曹村镇。当地村民调侃道：“没想到村子里也能办起热热闹闹的文学活动，来参加活动的孩子们，眼睛里都闪着光。”

瑞安市委宣传部供图

如今，瑞安正谋划打造内容创作、展示交流、版权交易、衍生开发的文化产业链：上游对接全国儿童文学作家和动漫创作者，源源不断引入优质原创内容；中游搭建展演和版权交易公共服务平台，降低内容变现门槛；下游联动瑞安本地轻工制造业和全域旅游资源，实现IP价值的多场景落地。

瑞安市委宣传部副部长薛翔晔说，“我们打算突破单体纪念馆的局限，系统构建儿童文学动漫全产业链的集聚区，将其打造为该产业的核心资源集散地与标志性文化地标。”显然，瑞安想要的不是转瞬即逝的流量产品，而是长期自我生长、持续输出价值的文化产业生态。眼下，那匹过河的“小马”，正在蹚出新的步伐。

来 源：潮新闻客户端

原标题： 70多年前过河的“小马”，在瑞安蹚出了哪些新步子？

记者 尤建明

本文转自：温州新闻网 66wz.com