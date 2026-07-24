全国“廊桥保护三年行动计划”收官：泰顺廊桥的守护和新生

潮新闻客户端 2026-07-24 10:59:06

廊桥保护从灾后抢救转向灾前预防，从单点守护走向系统治理。浙江着力夯实基础，强保护、续传承、兴利用，书写了一份关于廊桥守护的优秀答卷。

近日，由国家文物局组织的廊桥保护成果主题宣传活动启动，来自中央的媒体团走访温州市泰顺县的多座古廊桥，报道当地特色廊桥的历史、样式和营造技艺，以及廊桥保护新成果。这一切，都离不开廊桥保护三年行动的工作成效。

2023年，由中央宣传部、文化和旅游部、国家文物局联合发起的全国“廊桥保护三年行动计划”在浙江泰顺启动，以散落于田间村头的廊桥为切口，探索文物建筑系统性保护的大思路。

3年过去，一张前所未有的全国廊桥资源清单铺展开来。数据显示，全国已知廊桥文物总数已达2193座。其中，浙江首次厘清全省296座廊桥清单，数量位列全国第三。

还有更深远的变化：廊桥保护从灾后抢救转向灾前预防，从单点守护走向系统治理。浙江着力夯实基础，强保护、续传承、兴利用，书写了一份关于廊桥守护的优秀答卷。

为古桥配“数字保镖”

廊桥保护，关键不只是修，还有防。

2016年，台风“莫兰蒂”裹挟洪水席卷泰顺。短短两小时内，薛宅桥、文重桥、文兴桥3座国保廊桥相继垮塌。这场灾难暴露了传统保护模式的致命短板——灾前预警不足、灾中响应迟缓、灾后修复被动。

“廊桥保护三年行动计划”带来最直接的转变，是为各地古廊桥配备了24小时不下班的“数字保镖”——一套覆盖水位、火情、气象、结构安全的物联网感知系统。

“北涧桥水位要密切关注，受雨情影响有继续上涨趋势。”前段时间的梅雨季，在泰顺县文化遗产（廊桥）监管保护平台大屏前，工作人员接收到警报信息，迅速联系属地泗溪镇。

随着汛期到来，短时强降雨导致溪水上涨，直接触发了监管保护平台对廊桥水位的预警系统。泗溪镇收到信息后，迅速组织安保员到北涧桥、溪东桥等7座廊桥进行安全排查，仔细查看廊桥排水和周围区域安全情况。“以前没有针对廊桥水位的精准预警，主要靠人检查。这个平台上线后，可以更快地发出提醒，我们就能及时地采取行动。”工作人员感叹。

除了水，木拱廊桥还怕火。

在北涧桥下，泰顺县文博馆副馆长陈松年指着桥身不起眼的灰色薄壁钢管说：“为了古建筑安全和风貌融合，我们的线路设计统一采用灰色薄壁钢管，并沿廊桥阴面、缝隙等隐蔽部位走线，目前已全面实现低压弱电系统的‘暗装’处理，既安全又美观。”文化遗产（廊桥）监管保护平台还能实现精准温控，一旦有游客在桥内抽烟，温度报警就会触发。

在庆元，县内14座省级文物保护单位以上廊桥和1座县级文物保护单位廊桥，已部署了多光谱火灾探测器、报警机等智慧消防产品。

如果说数字化平台是“技防”发力，那么制度创新就是“人防”升级。

庆元县出台专项经费使用办法和廊桥保护管理办法，先后投入数百万元修缮济川桥、咏归桥、如龙桥等“国保”廊桥。庆元在落实县、乡、村分级负责机制的基础上，引入专家顾问制度，并探索“文保+公益”的模式，通过公益募资、技艺传习、社区共护等方式，设立廊桥保护公益基金150余万元，助力多座廊桥修复。

泰顺县下溪坪村，年近古稀的王运椽每天清晨都会去家门口的永庆桥上转转。他曾是村支书，如今是这座“国保”廊桥的文保专员，职责包括日常巡查、隐患上报、应急协助与宣传引导等。“如果不外出，我经常就坐桥上头，就像守着自己的家一样。”王运椽说。

泰顺文兴桥。 通讯员 钱德旗 摄

2021年，全国首部廊桥保护专项地方性法规《温州市泰顺廊桥保护条例》施行；2024年，该条例实施细则出台。2025年，当地完成配套“一桥一策”的编制，实现32座古廊桥“一桥一策一专员”全覆盖，建立县、乡、村、管理人“四级联动”守护机制。拥有200余座廊桥的丽水市也正开展《丽水市廊桥保护条例》编制工作……从“一地突破”迈向“多地保障”，廊桥法治体系正逐步完善。

数据印证变化。据统计，三年行动期间，浙江累计投入专项经费近2000万元。全省296座廊桥首次全面摸清家底——国保4处（42座）、省保24座，完成66座国、省保廊桥“四有”（有保护范围、有标志说明、有记录档案、有专门机构或者指定专人负责管理）档案编制与范围划定，完成9处国、省保廊桥三维扫描及32处基础测绘。11座国、省保廊桥修缮项目高质量推进。

从“等人救”到自动预警，从各自为战到全省一盘棋，浙江廊桥保护的底子得以进一步夯实。廊桥被纳入防灾减灾救灾体系，灾前预判、灾中应急、灾后修复的全链条保障已然成形。

从“人走技绝”到“薪火相传”

桥是形，技是魂。

每一座桥的背后，都有一门“不用一钉一铆、全靠榫卯衔接”的木拱廊桥传统营造技艺。

在很长一段时间内，木拱廊桥技艺面临“人走技绝”的风险。2009年，它被联合国教科文组织列入急需保护的非物质文化遗产名录。庆元县文化馆原副研究馆员姚家飞打了个比方：“这类似于一个病人进了ICU抢救。”1992年至2006年，庆元未建新的木拱廊桥，民间还有多少人掌握这门技艺，完全未知。

“2006年蜈蚣桥遭台风损毁后，政府开始有意识地去寻找民间工匠。”姚家飞说，2010年前后，这项工作在庆元开展得热火朝天，新建、重建及修缮了许多木拱廊桥，木拱桥营造队伍逐渐形成，通过在浙闽等地建造木拱桥，进一步将队伍传承扩大。

让技艺流传，“传人”不容忽视。

“这份工作很繁琐，也很辛苦，年轻学徒需要很早就起床，每天十几个小时在室外工作，但我还是希望这个领域的年轻人能更多一些。”木拱桥传统营造技艺国家级代表性传承人曾家快说。

泰顺县村镇建设工匠协会会长吴学养师从曾家快，“我们做手艺的，最怕没活干、没人学，手艺在自己手上断了。”吴学养说，过去项目稀少，收入不稳，年轻人不愿意学这个“又苦又难又不赚钱”的活儿。

为解决这一问题，泰顺推出“廊桥工匠”培育工程，其中“带薪学徒”制给想学艺的年轻人吃下定心丸，学徒在跟随传承人学习期间可获得稳定收入。90后学徒雷光育跟着吴学养学艺，雷光育说：“当学徒，掌握了手艺，每年还有2万元收入。”

在庆元，当地建立了“培训+认定+传承”三位一体的非遗活化体系：组织技艺传习单位与传承人开展技术指导、资料保存和技艺展示，已举办7期木拱桥传统营造技艺培训班，累计培训200余人次，还鼓励传承人团队承接新建与修缮工程；同时，构建代表性传承人认定制度，对民间工匠进行专业技术职称评定，让匠人获得职业身份认可。

技艺的生命力在于使用。曾家快说，“只要有市场，就不怕没传承，怕的是没活干。”

如今，泰顺民间捐建廊桥热情高涨。走进泰顺罗阳镇村尾村，由当地村民董碎东牵头、村民自发筹资建设的同圆桥，已成为泰顺廊桥文化中的新晋地标。

“目前泰顺新建廊桥已有45座，80%的建桥资金来源于民间。”泰顺县非物质文化遗产保护中心主任鲍厚济告诉记者。

省级层面同样在发力。2025年，浙江师范大学举办全国木拱桥传统营造技艺传承培训班，来自浙江、福建、江西、安徽、湖北五省的40名学员齐聚一堂。目前，全省木拱桥传统营造技艺实践团队从3支扩展至11 支，团队成员超170名。

全国重点文物保护单位庆元兰溪桥。 通讯员 吴友健 摄

2024年，在巴拉圭亚松森召开的联合国教科文组织第19届常会通过评审，将“中国木拱桥传统营造技艺”从“急需保护名录”转入“人类非物质文化遗产代表作名录”——这是联合国教科文组织首次，也是我国首个成功转名录案例。这意味着这一非遗项目经过保护、发展而壮大，存续力不断增强，不再濒临灭绝，既体现了我国开展非遗系统性保护的优秀实践和成果，也为各国开展非遗保护提供了有益参考。

“从2009年列入急需保护名录，到2024年转名录，核心就是‘实践’——可持续性的实践。”省文物局相关负责人告诉记者，“浙江各地廊桥修建与传承的过程，正是这种可持续性实践的生动样本。”

融入当代人的生活

古老的廊桥，从来不只是文物。

在古代，它是商旅往来的通道、村民集会的场所、遮风避雨的凉亭，甚至是祭祀祈福的庙堂。今天，当廊桥的实用功能逐渐弱化，如何让它重新成为生活的一部分？

泰顺文博馆馆长林安准从小在廊桥边长大，见证了古桥的时代变迁。“人们说它是文物，但我觉得它也是一种精神象征。”林安准说。

桥是路、是市集，更是故乡的坐标。正是这份根植于日常的情感，让廊桥保护不只是文保部门的职责，而是一场全民参与的接力。

傍晚时分，泰顺北涧桥畔的“廊桥市集”热闹起来。红糖糕、竹编灯笼、廊桥模型沿溪排开，游客三三两两穿梭其间。“节假日期间，一个摊位日均营业额能有2000多元。”廊桥文化园管理中心主任毛素秋告诉记者。这座市集入选浙江省首批重点培育共富市集，20多名返乡青年在此创业，年接待游客超百万人次。

不远处，山水实景剧《我在廊桥等你》点亮夜空——以天地为幕、廊桥为舞台，智能灯光与水雾装置复刻匠人营造廊桥的智慧，单场最高观众量达2000人次。2023年，泰顺创成浙南闽东地区首家国家级旅游度假区——泰顺廊桥-氡泉旅游度假区；2025年，泰顺全域旅游人次增长18.2%，过夜游客增长32.56%。

走进全国首家廊桥专题博物馆——庆元县廊桥博物馆，标志性的“桥馆合一”建筑外形格外引人注目。这里已成为当地的热门打卡地，年均接待观众18万人次。2026年元宵节，“指尖文物局·元宵热缩计划”在馆内展开——在热缩片上绘制廊桥纹样，加热后即可变成独一无二的廊桥钥匙扣——这吸引了众多孩子参与。

“我们希望通过年轻人喜爱的方式，让廊桥更深地走进大家的生活。”庆元县廊桥博物馆馆长吴宗玲说。该博物馆已研发38项廊桥主题文创产品，涵盖廊桥摆件、冰箱贴、纸雕灯等，累计获10项设计实用专利。

廊桥正在进一步融入当代人的生活。正如省非遗保护专家季海波希望的，“廊桥保护的意义，就是让每个人心中都有一座这样的桥。”

不只在省内，浙闽两省联合策划的“廊桥化境”文物主题游径，以38处廊桥文物为主干，以水系古道为脉、乡土文化为链，展现山地人居图景的文化之境，获评2024年度优秀文物主题游径全国十佳案例。

廊桥的故事还走出了国门。2025年，《流水辞：古老廊桥的隐秘之美》英译本正式发布，填补了泰顺廊桥系统性英文著作的空白；“廊桥出海”AI视频创作大赛举办，以“文化+科技”的创新手段向海外展示中国传统技艺；“廊桥出海”行动被列入中国第二届国际民间社会共同落实全球发展倡议交流大会成果清单，以“桥”为“窗”，让世界看见中国乡土建筑里的东方智慧。

千年廊桥，不仅是木构的奇迹。当它不再只是被围栏保护的文物，而且成为百姓生活的一部分、乡村振兴的助推器、中国文化走向世界的名片——这些古老的桥，就有了更新、更强的生命力。

来 源：潮新闻客户端

原标题： 全国“廊桥保护三年行动计划”收官：泰顺廊桥的守护和新生

记者 李娇俨 暴妮妮 尤建明 通讯员 赖淼莲 吴明标

本文转自：温州新闻网 66wz.com