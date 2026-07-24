温度新闻客户端 2026-07-24 11:02:54

7月23日，温州市农业农村局发布公告，面向社会招聘20名农村职业经理人，报名截止时间为2026年8月10日。

7月23日，温州市农业农村局发布公告，面向社会招聘20名农村职业经理人，报名截止时间为2026年8月10日。

温州市公开招聘

20名农村职业经理人公告

为进一步扩充我市引领型乡村运营人才规模，引育一批兼具为农情怀、实战能力与创新精神的农村职业经理人，助力村集体资产保值增值与村民收入稳步提升，更好赋能各地重点村组团片区运营提质，温州市鹿城区藤桥镇“东瓯故里”组团片区强村公司（筹）等20个村集体经济组织（强村公司）现面向社会招聘20名农村职业经理人，现将有关事项公告如下：

一、报名要求

（一）基本条件

1.遵守宪法和法律，政治素质好，品行端正、作风正派，有较强的组织观念和职业素养；

2.有强烈的事业心和责任感，团队协作能力强，能吃苦耐劳，有扎根乡村的决心和适应岗位要求的身体条件；

3.年龄不超过45周岁（1980年8月1日及以后出生，其他条件特别优秀者可适当放宽）。

（二）招聘岗位及具体需求

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招聘岗位及具体需求表↓

二、招聘流程

（一）公开报名。报名采取线上报名形式，报名时间自公告发布之日起至2026年8月10日止。报名者将身份证、学历学位证书、工作简历、荣誉证书、2026年6月前24个月的社保缴存证明及报名岗位具体要求所需要的佐证材料等，原件拍照后，连同填写完整报名表（报名表请扫描下方二维码下载）和本人2寸免冠电子证件照，一并发送至报名岗位属地县（市、区）指定邮箱，并在邮件“主题”栏标明：XXX应聘XX县（市、区）XX集体经济组织（XX公司）职业经理人。建议：有报名意向人员在提交材料前，可先行联系相应岗位联系人（联系方式见文末），进一步沟通了解可供运营的资源情况或约定时间到村实地考察，共同探讨下步运营思路。

识别二维码下载报名表↓

（二）组织考察。岗位属地县（市、区）对报名人员的学历证书、身份证、相关工作经历、荣誉证书等材料进行资格审查。各县（市、区）在公开报名结束后一周内视各招聘岗位报名人数情况，确定考察具体组织形式，并及时通知符合条件的意向报名人员；最终由各招聘主体（村集体经济组织或强村公司）按照人岗相适原则，结合县级主管部门和属地乡镇（街道）意见，确定拟聘用人选。

（三）洽谈聘用。各招聘主体确定拟聘用人选后，属地县（市、区）指导招聘主体与拟聘用人选开展深入洽谈，并就资源运营模式、利益分成、绩效管理等进行协商，达成一致意见后审慎签订聘用合同。考虑到拟聘用人选原工作单位或正在运营项目等的交接需要，如各招聘主体负责人与拟聘用人选已达成合作协议但无法立即入驻相应村社（片区）的，双方签订合同时间可适当延后，但不得晚于2026年12月31日。

三、其他事项

1.农村职业经理人工作地点为各招聘主体所属村社或片区（详见招聘岗位表），聘用人员实行合同管理，基本工资标准18万元/年（文成县、泰顺县岗位为20万元/年），各村集体经济组织、强村公司可另行约定绩效奖励标准。首次聘期2年，对合同期满表现优秀、所在单位决定续聘的，续聘期内市、县财政按照相关产业政策给予一定比例补助。

2.意向报名人员应对所提交材料的真实性负责，凡弄虚作假者，一经查实，立即取消应聘资格，招聘方对应聘者所提交的应聘资料严格保密。

3.意向报名人员只能选择一个岗位报名，不得兼报多个岗位，兼报多个岗位的以最早收到报名信息的岗位为准。最终如有部分岗位未招到合适人选的，将视情况面向前期已报名人员组织开展二次洽谈对接，双方达成聘用意向的，确定为拟聘用人选。

4.报名信息接收邮箱与各县（市、区）咨询电话：

来 源：温度新闻客户端

原标题： 年薪18万元起！温州招聘农村职业经理人

本文转自：温州新闻网 66wz.com