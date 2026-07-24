鸟类从51种增至179种！三垟湿地何以“鹭”人皆知？

温州新闻网 2026-07-24 11:39:40

从昔日的“污水坑”，到今日城央的生态明珠，三垟湿地用20余年走出一条“扭亏为盈”的修复之路。

温州网讯 7月24日，第十五届中国国际园林博览会在温州落下帷幕。作为“大都市生态会客厅”，温州生态园三垟湿地交出了一份亮眼答卷：园博会期间累计接待游客超80万人次。这份人气的背后，是一场持续20余年的生态修复工程。

数据显示，三垟湿地鸟类种群从2003年的51种跃升至179种，水质稳定在Ⅲ类标准，水体透明度达1.4米。这一蝶变如何发生？国家湿地科学技术委员会委员、三垟湿地“小微湿地修复”设计师袁兴中在接受记者专访时，揭示了三垟湿地“鹭”人皆知背后的生态密码。

问：三垟湿地为何被称为“城市绿肾”？它在生态学上有哪些独特价值？

袁兴中：三垟湿地位于温州城市中央，面积约11.67平方公里，拥有138条河流和161个岛屿，是典型的城央水网湿地。从生态系统服务功能看，它承担着多重生态功能：雨洪调蓄、水质净化、气候调节、生物多样性保育等。

具体而言，三垟湿地位于“东亚—澳大利西亚”候鸟迁徙路线上，是生物多样性的关键节点。经过20余年系统修复，湿地鸟类从2003年的51种增至目前的179种，其中国家一级保护动物1种、国家二级保护动物25种。生物多样性的恢复，印证了湿地生态系统的健康度正在全面提升。

水质方面，通过实施控源截污、清淤疏浚、生态修复等综合治理，湿地核心区域稳定在Ⅲ类水标准，水体透明度可达1.4米。作为水生植物，菱角是湿地生态的“指示物种”，对水质敏感，其蓬勃生长正是水环境改善的直观证明。

问：这次园博会在温州举办，温州生态园属于分会场，那么三垟湿地有哪些看点和亮点？

袁兴中：据我所知，三垟湿地的主题是“活力三垟，‘鹭’人皆知 ”，重点打造榕树园和茶花园两个博览点，都是看点和亮点。

榕树园体现温州人对榕树的深厚情感，结合水系展现"榕亭水桥"的乡愁场景。榕树作为温州市树，在湿地生态系统中扮演重要角色——其庞大的根系能固土护岸，浓密的树冠为鸟类提供栖息地，形成独特的“榕树—水系—生物”共生单元。

茶花园则展示了湿地与传统农耕文化的融合。温州是山茶花的重要原产地之一，茶花园分为北园和南园，共占地约11万平方米，种植310余种茶花，其中展示了中国盆景艺术大师林鸿鑫捐赠的207个茶花品种，还从四川、广西等地引进21个特色品种，通过引种、保育和科研，将这里打造成为保护茶花基因库、展示山茶多样性的核心平台。

问：我们知道，您是三垟湿地“小微湿地修复”设计师，能给我们简单说说“小微湿地修复”具体指什么？它在生态学上的创新之处在哪里？

袁兴中：小微湿地修复的核心是“系统思维”。我们不是孤立地修复某一个水体或地块，而是从鸟类、昆虫、植物的生态需求出发，构建“水、陆、空”立体生态系统。

以鸟类为例，它们在三垟湿地生存需要三要素：栖息环境、捕食资源、庇护空间。根据鸟类生态习性，可区分为灌丛鸟、草地鸟、水鸟等不同类群。我们针对性地设计水深梯度、植被配置、岛屿形态，形成功能互补的“小微湿地群”。横向类比的话，这种模式在重庆市梁平区的全域湿地实践中已证明有效——当地用“小微湿地+”模式将坑塘沟渠串联成网，既净化污水，又滋养有机农业和乡村旅游，该案例已入选中国履行《湿地公约》30周年成就展。

而在三垟湿地，我们则更进一步，打造了多层次生态“细胞工程”：水下布置沉水植物形成“水下森林”，水面配置浮水植物净化水质，岸坡种植湿生植物稳定岸线，陆域保留乡土树种为鸟类提供栖息地。简而言之，这种立体配置使生态功能得到最大化发挥。

更直观来说，这种生态反哺模式带来的良性循环还在不断深化。比如，2026年5月，在三垟湿地景区首次发现浙江省的鸟类新纪录物种——朱鹂。该鸟类主要分布在东南亚地区、中国南部等地，属于国家“三有”保护野生动物。

此次该鸟类在三垟湿地被观测到，虽然可能与气候变化等自然因素有关，但随着近年来三垟湿地动植物生态愈发丰富，这更意味着小微湿地生态修复正进入“保护—受益—再投入”的良性循环。

问：三垟湿地的生态价值，如何量化评估并惠及城市与民众？

袁兴中：从生态系统服务价值角度，我们可以从四个维度评估：

一是调节服务。三垟湿地作为温瑞塘河流域的核心节点，对台风、暴雨等极端天气具有显著的雨洪调蓄功能；同时，湿地植被通过蒸腾作用降低周边区域气温，释放负氧离子，改善城市微气候。

二是供给服务。三垟湿地瓯柑种植面积达5000余亩，是温州瓯柑种植规模最大、效益最高的主产区，并开发出柑儿文、瓯柑汁、瓯柑陈皮等深加工产品。依托“稻-柑-菱共生系统”这一千年农业文化遗产，黄菱、水稻等传统作物持续产出，形成可持续的生态农业产业链。

三是文化服务。自本届园博会开幕以来，三垟湿地打造“生态+文旅+运动”盛宴，先后举办爱鸟周、“垟自然集”、桨板邀请赛等文旅活动，创新举办“乘澜SR”游跑两项赛事，并有一尺花园咖啡、皮划艇等常态体验，累计吸引超80万人次打卡。其中，五一假期累计接待18万人次，同比增36%。这里是自然教育、科普研学、文化体验的复合空间，依托榕树园、茶花园等节点，开发季节性观鸟导览、植物拓印、夜观昆虫等精品研学课程。

四是支持服务。作为生物多样性热点区域，三垟湿地为众多物种提供栖息地，维持区域生态平衡。2023年入选首批“浙江省观鸟胜地”；2024年入选浙江省第一批湿地生态修复十大优秀案例；2025年获评“浙江省生物多样性体验地”，并成为国家湿地公园创先联盟观察员单位；2026年，还加入了长三角自然教育朋友圈，正式成为长三角自然教育合作机制首批成员单位。

问：当前三垟湿地还面临哪些生态挑战？如何应对？

袁兴中：在我看来，三垟湿地所面临的挑战主要集中在三方面：

第一，外来物种入侵。目前，在三垟湿地范围内已发现的外来入侵生物包括加拿大一枝黄花、水葫芦等。加拿大一枝黄花被称为“生态杀手”，一旦扩散会严重威胁本土植物生存空间。通过联合省亚作所、温州大学三垟湿地生态环境研究院等科研机构开展联合考察调研，建立网格化巡查机制，着力实现发现一处、铲除一处。

第二，局部岛屿生态退化。三垟湿地部分岛屿因历史原因植被单一，生境质量衰退。不过，我们正在探索将“小微湿地修复”经验应用于岛屿生态重建，通过林相改造、乡土物种复植、生境优化等手段恢复岛屿生态功能。

第三，全球变暖的外部影响。当前，全球气温升高导致外来入侵物种生命周期延长，严重挤占本土物种生存空间。这需要建立长期监测机制——温州生态园管委会与温州大学三垟湿地生态环境研究院保持深度合作，通过持续的数据积累与科研支撑，为湿地适应性管理提供科学依据。

问：从专业角度，您如何看待湿地保护与城市发展的关系？

袁兴中：三垟湿地的实践证明了“城湿融合”的可行性。以往，传统城市规划常是“城进湿退”，但三垟湿地的探索则是另辟蹊径——让湿地镶嵌于城市，成为城市生命共同体的核心部分。

这背后需要制度创新支撑。比如说，作为全国第一部地方性生态保护管理法规，《浙江省温州生态园保护管理条例》于2007年1月1日正式施行，率先为三垟湿地与大罗山组成的温州生态园提供了法治保障；2025年，温州生态园管委会编撰《温州生态园三垟湿地生态保护修复白皮书》，系统总结三垟湿地保护20周年工作成效，以制度成果彰显治理之效。

更深层的意义，则是推动城市“生活、生产、生态”三生融合。湿地周边的创客空间、自然教育课程、农产品创新，都在探索生态价值转化的新路径。2025年温州入选“国际湿地城市”，这是对这套模式的国际认可。

结语

从昔日的“污水坑”，到今日城央的生态明珠，三垟湿地用20余年走出一条“扭亏为盈”的修复之路。作为第十五届中国国际园林博览会的活力生态湿地分会场，它以“活力三垟，‘鹭’人皆知 ”的姿态，向世界讲述温州人与自然和谐共生的崭新篇章。正如袁兴中所说：“真正的答案，在于把山水林田湖草沙视为一个生命共同体，用系统协同的思维去医治生态的‘疑难杂症’。”

本文转自：温州新闻网 66wz.com