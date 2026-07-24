学习强国温州学习平台 2026-07-24 11:42:38

在为期六个月的援藏工作中，医疗队还将深入色尼区下辖乡镇，持续开展义诊、健康宣教和临床带教，把优质医疗资源送到更多基层群众身边，用实际行动践行援藏使命。

今年7月1日是青藏铁路全线通车20周年。近日，瑞安市人民医院（以下简称“瑞医”）援藏医疗队走进西藏那曲市色尼护路队和古露护路队，开展“情暖天路守护者”健康义诊活动，为近300名长期坚守在海拔4500米以上的铁路护路队员送去优质医疗服务。此次义诊由瑞医医疗队队长、眼科副主任医师陈程伟带队，心血管内科主治医师孔繁奇、放射影像科主治医师李章铭共同参与，现场提供健康咨询、疾病筛查、用药指导等，并免费发放常用药品。

义诊现场，陈程伟发现，不少护路队员患有结膜炎、干眼症等眼表疾病，这与长期暴露在强紫外线和风沙环境中密切相关，他逐一为铁路护路队员检查眼部，耐心讲解防护知识。孔繁奇则为多名血压偏高或控制不佳的护路队员测量血压、分析病情，免费发放降压药物，并反复强调规律服药、定期监测、健康生活的重要性。李章铭也结合护路队员常见健康问题，细致开展健康咨询和用药服务。一位护路队员感慨地说：“医生们大老远来，给我们看诊送药，心里特别暖和。”

20年前，青藏铁路跨越昆仑山、唐古拉山，穿越青藏高原腹地，建成通车，创造了世界铁路建设史上的奇迹。而在这条“天路”的背后，是一代代护路队员常年扎根雪域、顶风冒雪、巡线排险的默默坚守。

瑞医援藏医疗队被护路队员们这种“缺氧不缺精神、艰苦不怕吃苦”的顽强意志深深打动，于是主动对接，将义诊服务送到护路一线。“护路队员守护的是‘天路’，我们守护的是他们的健康。”陈程伟表示，“在青藏铁路通车20周年这个特殊节点，能为一线护路队员服务，既是责任，也是荣誉。”

接下来，在为期六个月的援藏工作中，医疗队还将深入色尼区下辖乡镇，持续开展义诊、健康宣教和临床带教，把优质医疗资源送到更多基层群众身边，用实际行动践行援藏使命。

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原标题： 情暖高原 瑞医援藏医疗队开展“情暖天路守护者”义诊活动

作者：吴佳妍

本文转自：温州新闻网 66wz.com