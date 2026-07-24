新华网 2026-07-24 11:55:49

7月23日，国家发展改革委、国家能源局发布《可再生能源发展“十五五”规划》，提出“十五五”时期可再生能源发展的总量目标、发电目标、非电利用目标和可靠替代目标，部署七方面重点任务。

“十四五”以来，我国已构建起全球最大、发展最快的可再生能源体系，形成了全球最大、最完整的新能源产业链。

截至2025年底，全国可再生能源发电装机在电力总装机中占比突破60%，风电、光伏装机规模达18.4亿千瓦，历史性超过火电，清洁电力供给能力大幅增强，绿色转型贡献更加突出。

2026年6月1日拍摄的山东省临沂市沂南县岸堤镇“农光互补”49兆瓦集中式光伏电站。新华社发（王彦冰 摄）

迈入“十五五”，可再生能源要在“十四五”高质量跃升发展的基础上，进一步实现“扩量提质、可靠替代”。

扩量提质——

综合考虑能源安全供应和绿色低碳转型需要，既保持合理发展规模和节奏，持续提高可再生能源供给比重，也要不断提高可再生能源开发、输送和利用综合效率。

规划提出“十五五”可再生能源发展总量目标：2030年，可再生能源消费总量达到18亿吨标准煤左右。

加快“三北”风电光伏基地建设，推动海上风电规范有序建设，以水风光一体化为重点推进水电开发建设，多场景多元化开发分布式新能源……规划提出积极扩大可再生能源电力供给。

“规划立足不同地区资源禀赋、负荷分布、电网条件和产业基础，坚持集中式与分布式并举、陆上与海上并重，着力优化可再生能源电力开发布局，持续增强可再生能源电力供给能力。”国家能源局相关负责人说。

可靠替代——

逐步实现对传统能源的安全可靠替代，逐步推动可再生能源向兼具电量供应、容量支撑和系统调节能力的主力电源转变。

规划首次提出可再生能源电力可靠替代能力提升目标和任务。

聚焦电力保供关键场景，规划设置风电光伏平均置信出力、新增可再生能源可靠顶峰发电能力、迎峰度夏度冬晚高峰风电光伏电量占比等目标。其中提出，“十五五”期间新增可再生能源可靠顶峰发电能力3亿千瓦以上。

提升风光电站系统友好性能，推动新能源多能一体化发展，促进抽水蓄能高质量发展……围绕加快提升可再生能源电力可靠替代能力，规划统筹新建与存量改造，推动多源互补开发，加强源储协同运行，引导源荷双向匹配。

2026年5月29日拍摄的河北省涞源县东团堡乡东坡村附近的风电场（无人机照片）。新华社记者 杨世尧 摄

围绕主要目标指标，规划还部署了着力推动可再生能源非电利用实现突破，全面提升可再生能源消费水平，巩固拓展可再生能源技术和产业优势，健全可再生能源高质量发展政策体系和长效机制，深化可再生能源高水平国际合作等重点任务。

“十五五”及今后一段时期，可再生能源对经济社会发展全面绿色转型的主要支撑作用更加凸显，将为能源强国和新型能源体系建设提供核心支撑，为全面推进中国式现代化提供坚强的绿色能源保障。

来 源：新华网

原标题： 扩量提质、可靠替代 可再生能源有了“十五五”发展路线图

记者：王悦阳

本文转自：温州新闻网 66wz.com