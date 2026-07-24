新华网 2026-07-24 11:51:59

我国居民消费正由商品消费为主向商品和服务消费并重转变，个性化、多样化消费渐成主流。记者日前在调研中了解到，各方因地制宜打造消费新场景，加快培育消费新业态，更好满足人民群众消费需求，促进消费潜力活力释放。

盛夏时节，位于安徽滁州全椒县的锦绣太平景区人头攒动，游客穿行在儒林街区，沉浸式体验数字绘画等活动。不远处的太平剧院内，《锦绣太平》精彩上演，台下座无虚席。

“景区依托三大主题街区、多处户外舞台，打造十余场NPC小型互动演绎，实现步步有景、时时有戏。”锦绣太平景区负责人况姗姗说，今年以来，景区游客连月增长，《锦绣太平》实景演出已售出超12万张门票。

消费的内涵，不断被“体验”丰富。从一人一席的沉浸式观影，到线下“拼豆”的慢生活体验，一批以“体验”为核心的新场景在各地蓬勃兴起，成为撬动消费增长的活跃力量。

美国《欧亚评论》网站曾刊文称，中国人的消费选择正在发生根本性转变，情感价值和文化仪式被置于单纯的物质拥有之上，体验经济正强势崛起。

消费场景在变，促消费政策也在顺势而为。

国务院办公厅印发《加快培育服务消费新增长点工作方案》，明确支持发展“情绪式、体验式服务”；商务部等九部门发文，提出围绕体育健康、演出服务等领域打造消费新场景，旨在促进体验消费扩容提质。

面向“十五五”，培育体验消费的路线图日渐清晰。近日印发的《扩大消费“十五五”规划》提出，以消费体验为重点，培育消费新业态新模式新场景。

支持重点商圈商街等消费载体向沉浸式、互动式多元消费场景升级，积极发展动漫、潮服潮玩等消费产品，完善体验式消费市场和产业标准体系……从场景培育到优化服务，规划部署一系列务实举措。

中国大市场新活力涌动。以体验为核心的消费新业态加速崛起的同时，智能绿色消费逐渐成为新的消费风尚。

在北京朝阳合生汇的一家机器人科技消费体验店里，各类人工智能陪伴产品琳琅满目，大多价格在千元以内。市民陈女士带女儿体验后说：“它能接住孩子的奇思妙想，孩子很喜欢。”

打开更多微镜头，中国数字消费活力可见一斑：浙江义乌国际商贸城中，人工智能眼镜、人工智能翻译耳机销售火热；殷墟、三星堆等博物馆通过数字化，让文物“活”起来，变身热门“打卡点”。

统计数据显示，2025年，我国居民数字消费规模达25.3万亿元，同比增长8.7%。今年上半年，包括智能眼镜在内的可穿戴智能设备零售额同比增长超过1倍；直播电商零售额突破1万亿元，同比增长6.5%。

为深入推进“人工智能+消费”，《扩大消费“十五五”规划》提出开展智能网联汽车准入和上路通行试点，发展虚拟现实电影、LED数字影厅等电影新形态，推出更多优质数字文博产品等务实举措，促进数字消费高质量发展。

“依托完备产业链供应链和丰富应用场景，以及超11亿网民构成的庞大消费市场，在政策精准发力下，我国数字消费潜力活力有望不断释放。”国家发展改革委国家信息中心信息化和产业发展部研究员张晓兰说。

消费是经济增长的“压舱石”、主动力。当前，我国消费新动能培育壮大、新业态新模式势头向好，既是经济澎湃活力的生动注脚，也是市场内生动力的真实写照，折射出内需的丰富层次和高成长性。

锚定促消费目标，《扩大消费“十五五”规划》在制度安排中通过扩大高品质供给、加强支撑保障等多方面举措，激活消费新动能：

围绕推广绿色消费，提出完善绿色产品认证与标识体系，健全绿色消费激励机制；聚焦因地制宜推进首发经济，明确打造首发集聚平台，加快培育一批首发经济专业服务机构；针对扩大入境消费，部署稳步扩大免签国家范围，增加离境退税商店……

“随着全国统一大市场建设深入推进，优质消费供给增加，促消费政策发力显效，有利于促进消费更好发展，有望带动消费扩容提质。”国家统计局副局长毛盛勇说，下阶段，要着力提升居民消费意愿和能力，持续优化消费环境，多措并举夯实消费增长的基础，更好释放我国超大规模市场潜力。

来 源：新华网

原标题： 打造消费新场景 培育消费新业态——我国消费潜力将持续释放

记者：魏玉坤

本文转自：温州新闻网 66wz.com