新华网 2026-07-24 11:54:29

中国人民银行公布的最新数据显示，自年初央行新设立1万亿元民营企业再贷款以来，民营企业再贷款余额已超7600亿元。记者也在采访调研中了解到，伴随着政策落地，民营企业尤其是民营中型企业的融资短板被进一步补齐。与此同时，多地也在着力引导金融机构进一步创新机制，再贷款政策红利正在全面释放。

广州南沙，亿航智能的无人机试飞基地里，满载货物的无人驾驶电动垂直起降器（eVTOL）平稳完成83公里跨城物流航线试飞，这条粤港澳大湾区超长低空物流航线的快速推进，离不开信用贷款的金融活水支撑。

依托民营企业再贷款政策红利，人民银行广东省分行牵头引导广州农商银行跳出传统授信框架，把核心专利储备、行业技术壁垒、商业化落地潜力等软性科创指标纳入综合评估体系，量身打造“专精特新贷”纯信用产品，直接给到企业4000万元全额授信。

自年初万亿元民营企业再贷款设立以来，民营企业正得到越来越多金融支持。

“民营企业再贷款这项政策年初推出以来，人民银行积极组织了政策宣讲，2月份开展了首次操作，6月份还启动了线上化操作。目前，民营企业再贷款的余额已经超过了7600亿元。”中国人民银行货币政策司司长谢光启在不久前国新办举行的新闻发布会上提到。

民营企业再贷款的发放对象是六类地方法人金融机构。从激励的效果来看，根据人民银行最新数据，今年一季度末，地方法人金融机构发放的中小微民营企业贷款相较于年初增幅达4.2%，比金融机构的各项贷款较年初增幅约高1个百分点。从利率来看，一季度地方法人金融机构发放的中小微民营企业贷款的加权平均利率比去年同期下降了45个基点，降幅也比金融机构各项贷款利率的降幅多24个基点。

“2026年上半年，我行累计投放对公民营企业贷款（含票据贴现）超1200亿元，较去年同期增加超100亿元，增幅超10%。当年新发放对公民营企业贷款利率（不含贴现）较年初下降20个基点。”上海农商银行相关负责人表示，在政策支持下，银行可将获得的低成本资金优势直接传导至贷款定价环节，在风险可控的前提下向民营中型企业提供更优惠的贷款利率。

新网银行相关负责人也表示，依托央行新设民营企业再贷款结构性货币政策工具带来的低成本资金支持，新网银行落实绿色金融与乡村振兴相关部署，加大对转型期民营中小微企业信贷投放，切实缓解民企融资痛点。

值得注意的是，此次政策的最大突破在于将民营中型企业正式纳入再贷款支持范围。中国邮政储蓄银行研究员娄飞鹏打了个比方，“大型企业有议价筹码，小微企业有普惠兜底，而中型民企就像‘腰部悬空’，上不着天、下不着地，再贷款政策正好补上了这块短板。”

“将民营中型企业正式纳入再贷款支持范围，有助于鼓励银行扩大信贷支持民营实体经济的覆盖面，特别对于发展良好的中型民营企业，可以为其扩大生产获得关键信贷支持带来政策助力。”新网银行相关负责人说。

厦门市明穗粮油贸易有限公司也对再贷款的支持深有感触。作为一家中型粮油供应链民企，以往的专项授信额度无法覆盖企业在转型期的新需求，企业的融资缺口压力显现。厦门国际银行主动上门，全面摸清企业中长期转型规划、全链条现金流状况和资金缺口后，为企业投放一年期供应链协作基金贷款，贴息后实际融资成本仅2%。企业财务负责人算了一笔账：整体财务费用骤降约27%，低成本资金保障企业顺利完成新业务布局。

随着各地着力引导金融机构进一步增强民营企业贷款投放内生动力，万亿再贷款政策红利正在全面释放。

例如，人民银行福建省分行积极推动全省地方法人银行将民营企业再贷款的外部政策红利转化为内部激励。依托民营企业再贷款低成本资金，金融机构通过优化内部转移定价（FTP），围绕民营企业、普惠小微主体及县域特色产业落实差异化利率优惠。人民银行广东省分行则推动辖内金融机构主动对标对表，创新推出数据知识产权类质押贷款和“粤智贷”“评级贷”“信用分挂钩贷”“科技分挂钩贷”等信用贷款产品，缓解民营企业抵押物不足、融资成本高等难题。

“当前民营企业的融资约束是金融机构风险偏好、企业经营现状、发展前景、财务韧性共同作用的结果，仅凭传统的信贷审批标准会漏掉大量优质、有潜力的企业。”中国普惠金融研究院研究员戴茜表示，在再贷款等工具推动下，将研发创新、金融健康等指标更系统地纳入信贷模型，可进一步提升对优质中小微企业的精准支持。

来 源：新华网

原标题： 政策红利加速释放 万亿民营企业再贷款落地见效

记者 袁小康

本文转自：温州新闻网 66wz.com