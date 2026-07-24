从一组“一号”看懂中国硬核创新力

新华网 2026-07-24 11:57:05

2026年上半年以来，我国高端装备加速突破。这些以“一号”命名的硬核科技看似遥不可及，但与我们的生活息息相关。家里的电、碗里的海鲜、路上跑的车……背后可能都有它们的身影。

【引力一号】

“引力一号”是全球运力最大固体运载火箭，近地轨道运载能力为6.5吨，500公里太阳同步轨道运载能力为4.2吨，可满足各类小卫星一箭多星发射任务需求。

2026年7月22日，“引力一号”遥四运载火箭在上海东部海域点火升空，将搭载的9颗卫星送入预定轨道，飞行试验任务取得圆满成功。据悉，此次任务是“引力一号”火箭首次执行远海发射，也是我国首次在长三角东海海域开展民营商业火箭海上发射任务。

海上移动发射平台不受固定海域严格限制，可灵活选择发射点位，有助于提升发射效率及我国航天发射多元化布局。

7月22日10时54分，我国太原卫星发射中心在上海东部海域使用“引力一号”遥四运载火箭，将9颗卫星顺利送入预定轨道，飞行试验任务取得圆满成功。新华社发（张笑宇 摄）

【云韬一号】

“云韬一号”是一艘2000吨级氢动力集散两用货运船舶。

7月16日，“云韬一号”在广东肇庆顺利下水，船舶总长70米、船宽14米、续航里程达760公里，可一次承运约140个箱体或散装矿石、煤炭、粮食等。其搭载100%国产化船用燃料电池系统，集零碳排放、长续航、低成本、全域安全等多重优势于一体。

相较于传统柴油船，其运行时的颗粒物排放降低99%，单船年均减碳近千吨，重载长航线燃料成本较柴油船节省30%。与纯电动船舶相比，氢能船加氢仅需3小时，同等能量密度远超锂电池，轻量化船身吃水更浅。

我国自主研发的2000吨级氢动力船舶顺利下水。新华社视频截图

【元曜一号】

“元曜一号”是全球首个8.6米开口光热熔盐槽式集热器型号，于2026年7月16日在青海西宁正式发布。该型号由4台集热器组成一条长度732米的回路，单回路集热面积达5970平方米，相当于14个标准篮球场的总面积。

较传统5.7米开口导热油槽式集热器，单回路集热面积提升约83%，而占地面积减少19%。该型号在光电转换效率与全链条自主可控方面取得重要进展，为我国光热发电规模化发展提供核心技术支撑。

图为“元曜一号”（图片来源：国务院国资委官网）

【焦平一号】

“焦平一号”是由铁建重工自主研制的14.57米级超大直径盾构机，于5月29日在长沙正式下线，将投用于焦（作）平（顶山）铁路邙山隧道建设。

“焦平一号”整机总长约110米，总重约3500吨，装机功率达10000千瓦，具备“切削—出渣—衬砌—注浆”一体化连续作业能力。

5月29日，铁建重工长沙第二产业园，工作人员在调试“焦平一号”超大直径盾构机。新华社记者 陈思汗 摄

【华龙一号】

“华龙一号”是我国研发设计的具有完整自主知识产权的三代压水堆核电技术，满足世界最高安全要求和最新技术标准，是我国核电走向世界的“国家名片”。

目前，“华龙一号”在建和在运机组数量达到 41台，成为全球数量最多的一种核电技术。据了解，“华龙一号”每台核电机组每年发电超100亿度，能够满足中等发达国家100万人口的年度生产和生活用电需求；同时相当于每年减少标准煤消耗312万吨、减少二氧化碳排放816万吨，相当于植树造林7000多万棵。

这是4月19日拍摄的中广核广东太平岭核电项目1号机组（右）、2号机组夜景。新华社记者 邓华 摄

4月20日，粤港澳大湾区首台“华龙一号”核电机组——中广核广东太平岭核电项目1号机组投产发电，正式具备商业运行条件。

【玲龙一号】

“玲龙一号”是我国自主研发并具有自主知识产权的多功能模块化小型压水堆堆型，也是全球首个通过国际原子能机构安全审查的陆上商用模块化小堆，是我国在核电自主创新上的重大突破。它以小巧、灵活、安全、靠近用户等优势，被称为核能领域的“移动充电宝”。

该堆于2021年7月在海南省昌江黎族自治县开工建设，目前安装进度已完成90%，正处于核心设备调试阶段，预计于今年并网发电。

【深海一号】

“深海一号”气田是我国迄今为止自主开发的作业水深最深、地层温压最高、勘探开发难度最大、天然气产能最大的海上气田，最大作业水深超1500米，地层最高温度达到138摄氏度，天然气探明地质储量超1500亿立方米，分两期开发建设。

两组核心装置“深海一号”能源站和“四星连珠”平台群均具备基本的深海油气加工处理能力，能在海上就地完成天然气和原油气的分离与外输。

穿梭油轮与“深海一号”能源站对接输油（资料照片）。新华社发（中国海油供图）

【海葵一号】

“海葵一号”是由我国自主设计建造的亚洲首艘圆筒型海上油气加工厂，集原油生产、存储、外输等功能于一体，由近60万个零部件组成，总重达3.7万吨，相当于3万辆小汽车，高度接近30层楼，主甲板面积相当于13个标准篮球场。

“海葵一号”按100年一遇超强台风工况设计，设计排水量10万吨，最大储油量达6万吨，设计寿命30年，可连续在海上运行15年不回坞。

2024年5月12日，由我国自主设计建造的亚洲首艘圆筒型“海上油气加工厂”——“海葵一号”从中国海油青岛国际化高端装备制造基地离港启运（无人机照片）。新华社发（张进刚 摄）

【黄海一号】

“黄海一号”是我国首套抗浪型漂浮式光伏平台。很多人把它称为“六边形战士”，它的结构是六边形，每条边长25米左右，整个面积几乎相当于四个标准篮球场，高度超过9米，有7米多在海上。“黄海一号”漂浮在深海地区，可以抵御10米高的海浪。

平台采用风光同场开发模式，同步吸收风能和太阳能，风光互补可以让发电更稳定。未来，平台还可以通过拼接组合，探索与海上风电、海洋牧场的融合发展，推动海洋能源资源集约化高效开发利用。

图为中国华能“黄海一号”抗浪型漂浮式海上光伏平台（图片来源：国务院国资委官网）

【伏羲一号】

“伏羲一号”是一种超大型风渔融合网箱平台，该平台建于中国南海开放海域，可正面抗击17级超强台风，主体结构网箱长度达70米，宽35米，水深约25.7米，具有约6.3万立方米的养殖空间。2024年9月4日，该平台正式在广东汕尾建成投运，并完成首批养殖鱼苗投放。

“伏羲一号”的风光储一体化供能系统负责平台日常工况下供电；海水淡化系统为平台日常运维及科研试验提供淡水资源保障；水下网箱负责深海养殖，产出优质海水鱼类。该技术不仅能够实现海洋生态系统的修复，也丰富了绿色能源的应用领域。

这是2024年9月2日拍摄的中广核“伏羲一号”风渔融合网箱平台（无人机照片）。新华社记者 邓华 摄

来 源：新华网

原标题： 从一组“一号”看懂中国硬核创新力

作者 高畅

本文转自：温州新闻网 66wz.com